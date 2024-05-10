Эффективная борьба с колорадскими жуками: просто посыпьте этим средством кусты картофеля

Одним из лучших методов защиты картофельных посадок от колорадского жука является опудривание. Обработка картофеля древесной золой после дождя оказывается очень эффективной.

Рекомендуется использовать золу из березы. Об этом рассказали на портале Pixelinform.

Для обработки сотки земли нужно примерно 1 кг золы. Перед цветением картофеля рекомендуется проводить опудривание каждые две недели, а после – один раз в месяц.

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Чтобы усилить эффект, золой можно присыпать землю вокруг кустов. Кроме того, можно обработки картофель раствором из древесной золы и полыни.

Для приготовления средства берут два стакана золы и 300 граммов измельченной полыни, заливают кипятком, настаивают, процеживают и разводят в 10 литрах воды, после чего опрыскивают растения.

Дополнительно, для обогащения почвы можно использовать свежие березовые или сосновые опилки, рассыпая их между кустами.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о других методах, которые помогут избавиться от колорадских жуков на огороде, не собирая их руками.

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