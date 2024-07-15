Додають віку та зайвої ваги: які кольори не можна носити жінкам за 40

Щоб зберегти молодий вигляд, слід уникати одягу певних кольорів. Такі відтінки можуть підкреслити вікові зміни на шкірі обличчя і зробити вас візуально гладшою.

Модні експерти рекомендують жінкам після сорока відмовитися від таких кольорів, оскільки вони можуть зробити образ менш привабливим і ви будете виглядати недоречно в контексті віку. Про це пише команда UAportal спільно з ТСН.

Гірчичні відтінки

Ці відтінки мають свої недоліки: вони можуть зробити колір обличчя більш жовтуватим і підкреслити зморшки. Крім того, такі кольори можуть додавати зайвої ваги й підкреслити складки на фігурі. Тому стилісти категорично не рекомендують жінкам після 40 років носити гірчичний і жовтуваті відтінки.

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Сірий колір

Цей колір може перетворити будь-яку жінку, навіть найбільш ефектну, на сіру мишку. Сірий одяг підкреслює всі недосконалості обличчя і старить. Якщо ви все ж таки вибираєте класичні костюми цього кольору, стилісти рекомендують поєднувати їх з білою сорочкою або яскравою жовтою блузою. Також сірий одяг вигідно гармонує з червоним, синім, бузковим і бежевим відтінками.

Чорний колір

Так, невелика чорна сукня ідеально пасуватиме 30-річній жінці. Крім того, чорний колір чудово поєднується з іншими відтінками. Однак для жінок 40+ такий колір може бути неприпустимим і ось чому. Чорний одяг може підкреслити недосконалості фігури та зістарити образ. Якщо вам все ж таки подобається чорний колір, краще поєднувати його з яскравими природними відтінками.

Неприродні відтінки

Усі яскраві та насичені кольори, що не властиві природі, такі як кислотні відтінки, а також їхнє поєднання у формі квітів, принтів та інших малюнків, варто уникати після 40 років, оскільки вони можуть додатково здешевлювати загальний вигляд одягу, роблячи його неестетичним і смішним. Щоб досягти більш вишуканого і гармонійного образу, слід віддавати перевагу природним кольорам або пастельним відтінкам, які натурально підкреслять вашу красу та бездоганність.

Нагадаємо, раніше ми писали про нову омолоджувальну стрижу для жінок 50+, яка підкреслить жіночність та досконалість у зрілому віці.

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