Добавляют возраста и лишнего веса: какие цвета нельзя носить женщинам за 40

Чтобы сохранить молодой вид, следует избегать одежды определенных цветов. Такие оттенки могут подчеркнуть возрастные изменения на коже лица и сделать вас визуально более гладкой.

Модные эксперты рекомендуют женщинам после сорока отказаться от таких цветов, поскольку они могут сделать образ менее привлекательным и вы будете выглядеть неуместно в контексте возраста. Об этом пишет команда UAportal совместно с ТСН.

Горчичные оттенки

Эти оттенки имеют свои недостатки: они могут сделать цвет лица более желтоватым и подчеркнуть морщины. Кроме того, такие цвета могут добавлять лишнего веса и подчеркнуть складки на фигуре. Поэтому стилисты категорически не рекомендуют женщинам после 40 лет носить горчичный и желтоватые оттенки.

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Серый цвет

Этот цвет может превратить любую женщину, даже самую эффектную, в серую мышку. Серая одежда подчеркивает все несовершенства лица и старит. Если вы все же выбираете классические костюмы этого цвета, стилисты рекомендуют сочетать их с белой рубашкой или яркой желтой блузой. Также серая одежда выгодно гармонирует с красным, синим, сиреневым и бежевым оттенками.

Черный цвет

Так, небольшое черное платье идеально подойдет 30-летней женщине. Кроме того, черный цвет прекрасно сочетается с другими оттенками. Однако для женщин 40+ такой цвет может быть недопустимым и вот почему. Черная одежда может подчеркнуть несовершенства фигуры и состарить образ. Если вам все же нравится черный цвет, лучше сочетать его с яркими естественными оттенками.

Неестественные оттенки

Все яркие и насыщенные цвета, не свойственные природе, такие как кислотные оттенки, а также их сочетание в форме цветов, принтов и других рисунков, стоит избегать после 40 лет, поскольку они могут дополнительно удешевлять общий вид одежды, делая ее неэстетичной и смешной. Чтобы достичь более изысканного и гармоничного образа, следует отдавать предпочтение естественным цветам или пастельным оттенкам, которые натурально подчеркнут вашу красоту и безупречность.

Напомним, ранее мы писали о новой омолаживающей стриже для женщин 50+, которая подчеркнет женственность и совершенство в зрелом возрасте.

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