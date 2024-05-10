Для стабілізації рівня цукру в крові: дієтологи назвали продукти з великим вмістом клітковини
Високий холестерин, зайва вага, діабет та проблеми з шлунково-кишковим трактом – це поширені проблеми, з якими стикаються люди в усьому світі. На щастя, існує простий і доступний спосіб покращити своє здоров'я – вживати продукти з високим вмістом клітковини.
Вживання продуктів з високим вмістом клітковини – це простий і ефективний спосіб покращити своє здоров'я. Збільшіть споживання клітковини вже сьогодні і відчуйте різницю. Про це пише dailynews.kyiv.ua.
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Що таке клітковина?
Клітковина, або харчові волокна – це складні вуглеводи, які не засвоюються організмом. Проте вони відіграють важливу роль у травленні та загальному стані здоров'я.
Користь клітковини:
- Покращує травлення: Клітковина стимулює роботу кишечника, допомагаючи їжі легше проходити через травний тракт.
- Знижує рівень холестерину: Розчинна клітковина зв'язується з холестерином у кишечнику та виводить його з організму.
- Допомагає схуднути: Клітковина надає відчуття ситості, що може допомогти зменшити кількість споживаних калорій.
- Стабілізує рівень цукру в крові: Нерозчинна клітковина уповільнює всмоктування цукру в кров, що корисно для людей з діабетом.
- Знижує ризик деяких видів раку: Вживання продуктів з високим вмістом клітковини може допомогти знизити ризик розвитку раку товстої кишки та інших видів раку.
Де міститься клітковина?
Існує багато продуктів, багатих на клітковину. Ось деякі з них:
- Фрукти: яблука, груші, банани, ягоди
- Овочі: броколі, брюссельська капуста, морква, буряк
- Бобові: квасоля, сочевиця, горох
- Цільнозернові продукти: вівсянка, коричневий рис, цільнозерновий хліб
- Горіхи та насіння: мигдаль, волоські горіхи, льон, насіння чіа
- Темний шоколад: шоколад з високим вмістом какао (70% і більше)
Рекомендації щодо вживання клітковини:
- Жінки: 24 грами клітковини на день
- Чоловіки: 38 грамів клітковини на день
- Збільшуйте споживання клітковини поступово: різке збільшення може призвести до здуття живота та інших проблем з травленням.
- Пийте багато води: це допоможе клітковині розбухати в кишечнику і легше проходити через нього.
- Вибирайте цільнозернові продукти замість рафінованих: цільнозернові продукти містять більше клітковини, вітамінів і мінералів.
- Вживайте фрукти та овочі з шкіркою: саме в шкірці міститься більша частина клітковини.
- Додайте до раціону бобові та горіхи: це чудові джерела клітковини, білка та інших поживних речовин.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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