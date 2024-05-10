Для стабилизации уровня сахара в крови: диетологи назвали продукты с большим содержанием клетчатки
Высокий холестерин, лишний вес, диабет и проблемы с желудочно-кишечным трактом – это распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди во всем мире. К счастью, существует простой и доступный способ улучшить свое здоровье – употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки.
Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки – это простой и эффективный способ улучшить свое здоровье. Увеличьте потребление клетчатки уже сегодня и почувствуйте разницу. Об этом пишет dailynews.kyiv.ua.
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Что такое клетчатка?
Клетчатка или пищевые волокна – это сложные углеводы, которые не усваиваются организмом. Однако они играют немаловажную роль в пищеварении и общем состоянии здоровья.
Польза клетчатки:
- Улучшает пищеварение Клетчатка стимулирует работу кишечника, помогая пище легче проходить через пищеварительный тракт.
- Снижает уровень холестерина: Растворная клетчатка связывается с холестерином в кишечнике и выводит его из организма.
- Помогает похудеть: Клетчатка придает ощущение сытости, что может помочь снизить количество потребляемых калорий.
- Стабилизирует уровень сахара в крови Нерастворимая клетчатка замедляет всасывание сахара в кровь, что полезно для людей с диабетом.
- Снижает риск некоторых видов рака: Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить риск развития рака толстой кишки и других видов рака.
Где находится клетчатка?
Существует много продуктов, богатых клетчаткой. Вот некоторые из них:
- Фрукты: яблоки, груши, бананы, ягоды
- Овощи: брокколи, брюссельская капуста, морковь, свекла
- Бобовые: фасоль, чечевица, горох
- Цельнозерновые продукты: овсянка, коричневый рис, цельнозерновой хлеб
- Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, лен, семена чиа
- Темный шоколад: шоколад с высоким содержанием какао (70% и больше)
Рекомендации по применению клетчатки:
- Женщины: 24 грамма клетчатки в день
- Мужчины: 38 граммов клетчатки в день
- Увеличивайте потребление клетчатки постепенно: резкое увеличение может привести к вздутию живота и другим проблемам с пищеварением.
- Пейте много воды: это поможет клетчатке разбухать в кишечнике и легче проходить через него.
- Выбирайте цельнозерновые продукты вместо рафинированных: цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки, витаминов и минералов.
- Употребляйте фрукты и овощи с кожурой: именно в кожуре содержится большая часть клетчатки.
- Добавьте в рацион бобовые и орехи: это отличные источники клетчатки, белка и других питательных веществ.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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