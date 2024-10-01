Навіть після безсонної ночі: як почати день максимально продуктивно та підвищити свою мотивацію

Майже кожен з нас полюбляє подрімати зайву годинку, сварить будильник і неохоче покидає затишне ліжко. І якщо вже доведеться прокидатися, збиратися і кудись прямувати, то краще робити це з позитивним настроєм.

Проте існують певні методи, як активні, так і пасивні, внутрішні та емоційні. Обов'язково зверніть на них увагу і спробуйте застосувати. Попереджаємо: спочатку може бути непросто, але за кілька днів (максимум тиждень-два) ви звикнете і почнете отримувати справжнє задоволення від нових ранкових ритуалів. Про це пише Суспільне.

Підготовка з вечора

Щоб підвищити свою ефективність з самого ранку, почніть готуватися ще звечора, щоб уникнути зайвої метушні. Подбайте про наявність продуктів для сніданку, виберіть одяг заздалегідь, щоб не витрачати час на вибір перед дзеркалом у сонному стані.

За 2 години до сну відмовтеся від електронних пристроїв – холодне світло екранів перешкоджає виробленню мелатоніну, що може порушити цикл сну. Чим пізніше вранці ви візьмете телефон, тим краще для самопочуття. Негайна перевірка новин чи пошти після пробудження лише розсіє увагу – там навряд чи буде щось термінове, що не почекає до офісу чи хоча б до транспорту.

Натомість радимо ввечері прибрати оселю. Як не дивно, чим менше безладу в кімнатах, тим ясніша голова. Для організованої свідомості потрібен впорядкований простір. Прибравши кімнату, ви помітите, наскільки спокійнішою та привітнішою стала енергетика простору.

Раннє пробудження

Ви теж ставите будильник на 7 ранку, а потім постійно відкладаєте його на 15 хвилин, щоб встати близько 8? Після цього залишається лише похапцем почистити зуби, перехопити щось на ходу і зробити ковток надто гарячої кави.

Дослідження показують, що ранні пташки швидше справляються з ранковими справами. Науковці пов'язують це з тим, що жайворонки менше нервують вранці. Додаткова година сну, яку постійно перериває будильник, не додасть бадьорості. А от якщо встати з першим дзвінком, часу на пробудження і збори буде значно більше. Це позбавить від ранкового стресу, поспішних зборів і запізнень, а головне – вистачить часу на всі ті приємні дії, про які ми розповімо далі.

Пробудження від природного світла

Якщо вікна виходять на сонячну сторону, а ліжко розташоване неподалік від вікна – вам пощастило. Будильник, на всяк випадок, краще все ж залишити увімкненим. Але привабливість засинання в темряві, без серіалу на фоні, та пробудження від природного світла нормалізує цикли сну, додає енергії, сприяє міцному нічному сну та легшому ранковому пробудженню. Крім того, це допомагає людям, які страждають від безсоння.

Склянка води насамперед

За словами Гела Елрода, автора бестселера "Чудовий ранок", після шести-восьми годин без води ваше тіло зневоднене, що викликає втому. Візьміть склянку води (можете налити її ще ввечері, щоб вранці вона стояла поруч із ліжком) і випийте якомога швидше.

Мета цієї дії – відновити запас рідини, втраченої організмом під час сну. До того ж це допоможе швидше прокинутись і відчути прилив енергії.

Позитивний настрій

Щоб день пройшов вдало, потрібно з ранку налаштувати себе на оптимістичний лад. Треба ж якось мотивувати себе на роботу, досягнення і перемоги! Це допоможе легше сприймати життєві труднощі, навіть якщо вони полягають у необхідності зробити зарядку, поспілкуватися з керівником або прищепити собі нову корисну звичку. Подумайте про те, що робить вас щасливим. Позитивні думки породжують позитивні емоції. Це прописна істина, яка, втім, дійсно працює.

Приємна музика

Ми вже писали про позитивний вплив класичної музики на людину, але будь-який жанр підійде для продуктивного ранку. Вона одночасно бадьорить і розслабляє, викликає приємні емоції, а декого змушує рухатися в ритм, перетворюючи ранкові збори на своєрідний танець.

Бажано уникати чогось похмурого, агресивного чи сумного (але якщо це ваш стиль, і улюблений дез-метал приносить радість – будь ласка).

Фізична активність і водні процедури

Фізичні вправи – це запорука гарного самопочуття. Для цього не обов'язково виходити на пробіжку або спортивний майданчик (хоча було б непогано), але приділити 15-20 хвилин зарядці – обов'язковий пункт для початку продуктивного дня. Стрибки на скакалці, розминка, віджимання, вправи на прес, біг на місці та багато іншого. Можете скласти індивідуальну програму вправ і дотримуватися її щоранку.

Другий корисний елемент фізичної активності – водні процедури. Ще давні самураї щоранку практикували ритуал "місоги" та обливалися холодною водою. Ви можете обмежитися контрастним душем, але без надмірного насильства над собою.

Спочатку мийтеся за звичайної температури. Потім 30 секунд під холодною водою, 30 секунд під гарячою і знову 30 секунд під холодною. Спершу це може викликати легкий стрес (хто ж хоче з теплого ліжка йти під холодний душ?), але з часом ви відчуєте приплив енергії. Дослідження показують, що така гідротерапія позитивно впливає на здоров'я: знижується стрес, зміцнюється імунна система, організм краще спалює жир і ефективніше бореться з проявами депресії.

Поживний сніданок

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі, оскільки він поповнює запаси глюкози (джерела енергії вашого тіла, яка отримується з вуглеводів) і забезпечує організм необхідними поживними речовинами.

Якщо пропустите сніданок, ви ризикуєте знизити розумову працездатність, короткочасну пам'ять і приректи себе на погане самопочуття протягом дня. Навіть вівсяні пластівці з високим вмістом клітковини знижують втому і надають сил. До того ж здоровий сніданок зменшує ризик виникнення низки захворювань і проблем зі здоров'ям. Після трапези обов'язково помийте брудний посуд – це побутовий аналог медитації. Розмірковуйте про щось, поки миєте посуд, і радійте, що ввечері повернетеся в чисту оселю.

Читання або ведення щоденника

Читання допомагає мозку прокинутись і налаштуватися на роботу, покращує пам'ять, вербальні навички й аналітичне мислення. Книга може підкинути нових ідей та надихнути на креативні рішення. Навряд чи вранці ви подужаєте щось серйозне, але легка цікава література чудово підійде.

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Ми неодноразово говорили про користь (і навіть необхідність) ведення щоденника – це корисно як для керування часом, так і для психологічного самопочуття. Пишіть від руки, уникайте гаджетів (як ми радили раніше) – це найкорисніша заміна ранкового зависання у соціальних мережах. Запишіть плани на день, який сон наснився, зафіксуйте якісь ідеї, щоб не забути їх пізніше.

Це також додаткова можливість розслабитися перед виходом з дому. Зупинитись, віддихатись та емоційно зібратись. Без фізичної релаксації всередині нас виникає стрес і занепокоєння, що максимально негативно позначається на продуктивності. Сподіваємося, ця проста інструкція зробить вас трохи щасливішими, допоможе впоратися з ранковою сонливістю і вийти з дому з усмішкою.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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