Даже после бессонной ночи: как начать день максимально продуктивно и повысить свою мотивацию

Почти каждый из нас любит вздремнуть лишний часик, ругает будильник и неохотно покидает уютную кровать. И если уж придется просыпаться, собираться и куда-то уходить, то лучше делать это с положительным настроением.

Однако существуют определенные методы как активные, так и пассивные, внутренние и эмоциональные. Обязательно обратите на них внимание и попытайтесь применить. Предупреждаем: сначала может быть непросто, но через несколько дней (максимум неделю-две) вы привыкнете и начнете получать истинное удовольствие от новых утренних ритуалов. Об этом пишет Общественное.

Подготовка с вечера

Чтобы повысить свою эффективность с самого утра, начните готовиться еще с вечера, чтобы избежать излишней суеты. Позаботьтесь о наличии продуктов для завтрака, выберите одежду заранее, чтобы не тратить время на выбор перед зеркалом в сонном состоянии.

За 2 часа до сна откажитесь от электронных устройств – холодный свет экранов препятствует выработке мелатонина, что может нарушить цикл сна. Чем позже утром вы возьмете телефон, тем лучше для самочувствия. Немедленная проверка новостей или почты после пробуждения лишь рассеет внимание – там вряд ли будет что-то срочное, что не подождет офиса или хотя бы транспорта.

Зато советуем вечером убрать дом. Как ни странно, чем меньше беспорядка в комнатах, тем яснее голова. Для организованного сознания требуется упорядоченное пространство. Убрав комнату, вы заметите, насколько более спокойной и приветливой стала энергетика пространства.

Раннее пробуждение

Вы тоже ставите будильник на 7 утра, а затем постоянно откладываете его на 15 минут, чтобы встать около 8? После этого остается лишь торопливо почистить зубы, перехватить что-то на ходу и сделать глоток слишком горячего кофе.

Исследования показывают, что ранние птицы быстрее справляются с утренними делами. Ученые связывают это с тем, что жаворонки меньше нервничают утром. Дополнительный час сна, который постоянно прерывает будильник, не придаст бодрости. А вот если встать с первым звонком, времени на пробуждение и сборы будет гораздо больше. Это избавит от утреннего стресса, поспешного собрания и опозданий, а главное – хватит времени на все те приятные действия, о которых мы расскажем дальше.

Пробуждение от природного света

Если окна выходят на солнечную сторону, а кровать расположена недалеко от окна – вам повезло. Будильник, на всякий случай, лучше все же оставить включенным. Но привлекательность засыпания в темноте, без сериала на фоне, и пробуждение от естественного света нормализует циклы сна, придает энергии, способствует крепкому ночному сну и более легкому утреннему пробуждению. Кроме того, это помогает людям, страдающим бессонницей.

Стакан воды в первую очередь

По словам Гела Элрода, автора бестселлера "Великолепное утро", после шести-восьми часов без воды ваше обезвоженное тело, вызывающее усталость. Возьмите стакан воды (можете налить его еще вечером, чтобы утром она стояла рядом с кроватью) и выпейте как можно скорее.

Цель этого действия – восстановить запас жидкости, утраченной организмом во время сна. К тому же это поможет быстрее проснуться и ощутить прилив энергии.

Положительное настроение

Чтобы день прошел удачно, нужно с утра настроить себя на оптимистический лад. Надо же как-то мотивировать себя к работе, достижениям и победам! Это поможет легче воспринимать жизненные трудности, даже если они заключаются в необходимости произвести зарядку, пообщаться с руководителем или привить себе новую полезную привычку. Подумайте о том, что делает вас счастливым. Положительные мысли порождают положительные эмоции. Это прописная истина, которая действительно работает.

Приятная музыка

Мы уже писали о положительном влиянии классической музыки на человека, но любой жанр подойдет для продуктивного утра. Она одновременно бодрит и расслабляет, вызывает приятные эмоции, а некоторых заставляет двигаться в ритм, превращая утренние собрания в своеобразный танец.

Желательно избегать чего-то мрачного, агрессивного или грустного (но если это ваш стиль, и любимый дез-метал доставляет радость – пожалуйста).

Физическая активность и водные процедуры

Физические упражнения – это залог хорошего самочувствия. Для этого не обязательно выходить на пробежку или спортивную площадку (хотя было бы неплохо), но уделить 15-20 минутам зарядке – обязательный пункт для начала продуктивного дня. Прыжки на скакалке, разминка, отжим, упражнения на пресс, бег на месте и многое другое. Вы можете составить индивидуальную программу упражнений и придерживаться ее каждое утро.

Второй полезный элемент физической активности – водные процедуры. Еще древние самураи каждое утро практиковали ритуал "мисоги" и обливались холодной водой. Вы можете ограничиться контрастным душем, но без чрезмерного насилия над собой.

Сначала мойтесь при обычной температуре. Затем 30 секунд под холодной водой, 30 секунд под горячей и снова 30 секунд под холодной. Сначала это может вызвать легкий стресс (кто же хочет из теплой кровати уходить под холодный душ?), но со временем вы почувствуете прилив энергии. Исследования показывают, что такая гидротерапия оказывает положительное влияние на здоровье: снижается стресс, укрепляется иммунная система, организм лучше сжигает жир и эффективнее борется с проявлениями депрессии.

Питательный завтрак

Завтрак считается важнейшим приемом пищи, поскольку он пополняет запасы глюкозы (источники энергии вашего тела, получаемую из углеводов) и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Если вы пропустите завтрак, вы рискуете снизить умственную работоспособность, кратковременную память и обречь себя на плохое самочувствие в течение дня. Даже овсяные хлопья с высоким содержанием клетчатки снижают усталость и придают силы. К тому же, здоровый завтрак уменьшает риск возникновения ряда заболеваний и проблем со здоровьем. После трапезы обязательно помойте грязную посуду – это бытовой аналог медитации. Размышляйте о чем-то, пока моете посуду, и радуйтесь, что вечером вернетесь в чистое жилище.

Чтение или ведение дневника

Чтение помогает мозгу проснуться и настроиться на работу, улучшает память, вербальные навыки и аналитическое мышление. Книга может подбросить новые идеи и вдохновить на креативные решения. Вряд ли утром вы осилите что-нибудь серьезное, но легкая интересная литература прекрасно подойдет.

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Мы не раз говорили о пользе (и даже необходимости) ведения дневника – это полезно как для управления временем, так и для психологического самочувствия. Пишите от руки, избегайте гаджетов (как мы советовали раньше) – это самая полезная замена утреннего зависания в социальных сетях. Запишите планы на день, который сон приснился, зафиксируйте идеи, чтобы не забыть их позже.

Это также дополнительная возможность расслабиться перед уходом из дома. Остановиться, отдышаться и собраться эмоционально. Без физической релаксации внутри нас возникает стресс и беспокойство, что максимально отрицательно сказывается на производительности. Надеемся, эта простая инструкция сделает вас чуть-чуть счастливее, поможет справиться с утренней сонливостью и выйти из дома с улыбкой.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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