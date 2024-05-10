Що таке лімфодренажні дні і кому вони допоможуть схуднути

Зізнавайтесь, чи вже зʼїли усі смаколики з Великодня чи ні? Якщо відчуття важкості та набряки супроводжують вас вже не один день, після зʼїденого на свята, рекомендуємо спробувати лімфодренажні дні. На лімфодренажних днях ми чергуємо лише один вид вуглеводу з одним видом білка.

Наприклад, в якості вуглеводу можна взяти один вид фруктів або ягід в невеликій кількості (до 200-250 г прийом), а в якості білка — молочний продукт (кефір, йогурт без наповнювача) або білок яйця (порція — 2 білка).

Починаємо з вуглеводу і вже через дві години з’їдаємо білок, потім знову вуглевод / білок / вуглевод / білок. Таким чином, ви їсте 6 раз на день, кожні дві години, при цьому знижуєте вагу.

За 30 хвилин до їжі обов’язково випивайте склянку чистої води.

Меню на день буде виглядати наступним чином:

8:00 — грейпфрут або ківі

10:00 — яйця

12:00 — грейпфрут або ківі

14:00 — яйця

16:00 — грейпфрут або ківі

18:00 — яйця.

Раз на тиждень ця техніка легко переноситься організмом і дає хороший результат.

ПРОТИПОКАЗАННЯ!

Не рекомендується людям з цукровим діабетом і інсулінорезистентністю, вагітним та годуючим мамам.

Легких Вам "розвантажень"!