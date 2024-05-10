Что такое лимфодренажные дни и кому они помогут похудеть

Признайтесь, съели все вкусное с Пасхи или нет? Если ощущение тяжести и отеки сопровождают вас уже не один день, после съеденного на праздники, рекомендуем попробовать лимфодренажные дни. На лимфодренажных днях мы чередуем только один вид углевода с одним видом белка.

Далее текст на языке оригинала

Наприклад, в якості вуглеводу можна взяти один вид фруктів або ягід в невеликій кількості (до 200-250 г прийом), а в якості білка — молочний продукт (кефір, йогурт без наповнювача) або білок яйця (порція — 2 білка).

Починаємо з вуглеводу і вже через дві години з’їдаємо білок, потім знову вуглевод / білок / вуглевод / білок. Таким чином, ви їсте 6 раз на день, кожні дві години, при цьому знижуєте вагу.

За 30 хвилин до їжі обов’язково випивайте склянку чистої води.

Меню на день буде виглядати наступним чином:

8:00 — грейпфрут або ківі

10:00 — яйця

12:00 — грейпфрут або ківі

14:00 — яйця

16:00 — грейпфрут або ківі

18:00 — яйця.

Раз на тиждень ця техніка легко переноситься організмом і дає хороший результат.

ПРОТИПОКАЗАННЯ!

Не рекомендується людям з цукровим діабетом і інсулінорезистентністю, вагітним та годуючим мамам.

Легких Вам "розвантажень"!