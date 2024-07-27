Що їсти, щоб була здорова печінка

Печінка неймовірна. Вона відновлюється після резекції, хімічних отруєнь, вірусів, запалень вкрай швидко, порівняно з іншими органами. Підтримка потрібна і при жировому гепатозі, що шириться і стає новим діабетом. Печінка - локація фаз детоксу і робить це для нас завжди.

У раціон вводити:

Капустяні – качанні капусти (від кольбарі до білої та червоної, квашеної без цукру), цвітна та броколі, брюссельська, рукола, дайкон, редис. Тут сірка і сульфорафан = необхідні для фаз детоксу, виводу патологічних метаболітів та зниження хронічного запалення.

Фосфоліпіди. Лецитин, необхідний для відновлення клітин печінки, пошкоджених ожирінням, інфекціями, треш їжею, фрітюром, алко. Це лише тваринні джерела – рідкий жовток, субпродукти, м’ясо на кістці, морепродукти. Менше у водоростях та сої, соняшниковому насінні.

Буряк. Тут бетаїн, що ще підчищає судини, допомагає відновлювати клітини печінки і засвоювати білок. Печений буряк, сирий або іноді фреш буряк+грейпфрут+селера після їжі.

Продукти з кислим смаком: лимони, лайми та яблучний оцет, особливо в їжу з білком.

Трави та спеції з гірким смаком - імбир, рукола, кінза, куркума, кульбаба, кумін, фенхель, м’ята, розторопша, хрін, редька, зелена цибуля, петрушка, кріп. Без пучка руколи їжу не починати ок?

Часник. Люблю. Багато сірки (це ваш МСМ у БАДах нігті-волоси-шкіра), а він - (спрощую) "природний антибіотик" та регулятор цукрового навантаження. Містить антиоксидант глутатіон.

Глутатіон. Печінка вміє його робити сама :) але додати ззовні завжди допомога виведенню сміття з тіла. Авокадо, спаржа, картопля, хрестоцвіті, паростки.

Оливкова олія холодного віджиму, найкраща якість!

Куркума - як пряність, БАД і свіжа в каррі та смузі.

Ферментовані овочі - органічні кислоти, аутоферменти та пробіотики. Квашені овочі, комбучі, рослинні йогурти без цукру.

Та й повноцінна велика триразова їжа в період максимальної розслабленості. Розслаблені – нормальний відтік жовчі. При активації симпатичної нервової системи (при стресі) знижується продукція соляної кислоти у шлунку та порушується жовчоутворення