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Что есть, чтобы была здоровая печень

Анастасия ГолобородькоАнастасия Голобородько

Что есть, чтобы была здоровая печень
Что есть, чтобы была здоровая печень

Печень невероятная. Она восстанавливается после резекции, химических отравлений, вирусов, воспалений очень быстро, по сравнению с другими органами. Поддержка нужна и при жировом гепатозе, который распространяется и становится новым диабетом. Печень – локация фаз детоксикации и делает это для нас всегда.

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У раціон вводити:

Капустяні – качанні капусти (від кольбарі до білої та червоної, квашеної без цукру), цвітна та броколі, брюссельська, рукола, дайкон, редис. Тут сірка і сульфорафан = необхідні для фаз детоксу, виводу патологічних метаболітів та зниження хронічного запалення.

Фосфоліпіди. Лецитин, необхідний для відновлення клітин печінки, пошкоджених ожирінням, інфекціями, треш їжею, фрітюром, алко. Це лише тваринні джерела – рідкий жовток, субпродукти, м’ясо на кістці, морепродукти. Менше у водоростях та сої, соняшниковому насінні.

Буряк. Тут бетаїн, що ще підчищає судини, допомагає відновлювати клітини печінки і засвоювати білок. Печений буряк, сирий або іноді фреш буряк+грейпфрут+селера після їжі.

Продукти з кислим смаком: лимони, лайми та яблучний оцет, особливо в їжу з білком.

Трави та спеції з гірким смаком - імбир, рукола, кінза, куркума, кульбаба, кумін, фенхель, м’ята, розторопша, хрін, редька, зелена цибуля, петрушка, кріп. Без пучка руколи їжу не починати ок?

Часник. Люблю. Багато сірки (це ваш МСМ у БАДах нігті-волоси-шкіра), а він - (спрощую) "природний антибіотик" та регулятор цукрового навантаження. Містить антиоксидант глутатіон.

Глутатіон. Печінка вміє його робити сама :) але додати ззовні завжди допомога виведенню сміття з тіла. Авокадо, спаржа, картопля, хрестоцвіті, паростки.

Оливкова олія холодного віджиму, найкраща якість!

Куркума - як пряність, БАД і свіжа в каррі та смузі.

Ферментовані овочі - органічні кислоти, аутоферменти та пробіотики. Квашені овочі, комбучі, рослинні йогурти без цукру.

Та й повноцінна велика триразова їжа в період максимальної розслабленості. Розслаблені – нормальний відтік жовчі. При активації симпатичної нервової системи (при стресі) знижується продукція соляної кислоти у шлунку та порушується жовчоутворення

Источник:instagram.com

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