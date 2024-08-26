Чим дивують світові аеропорти? Ви улюбленець долі, маючи авіаквиток з пересадкою у цих містах

Купуючи авіаквитки ми віддаємо перевагу прямим рейсам. Хочеться якнайшвидше дістатися бажаної цілі. Переваги довгих пересадок не лишень у тому, що можна дешевше дістатися до кінцевої локації, а й те, що ваша довгоочікувана відпустка з цікавими враженнями може розпочатися прямо під час дороги. Що вигадують світові аеропорти, щоб вразити туристів та натякнути на перевагу довгу довгих пересадок, розповідаємо далі.

Сучасне покоління молодих туристів не женеться за ціллю, скоріше за кількістю вражень. Молодь існує в моменті та показує гарний приклад отримання задоволення від подорожей, та й від самого життя. Дізнайтеся чим може бути наповнено ваше очікування в різних аеропортах світу, щоб не пропустити найцікавіше. Тепер ви точно не будете засмучуватися, коли рейс затримується чи переноситься, ловіть момент.

Пересадка в Мюнхені – релаксніть на хвилях

Довга пересадка в міжнародному аеропорті Мюнхена може стати суцільним задоволенням і початком відпустки з серфінгом та хвилями. Вся справа у відкритому неподалік серф–парку O2 SURFTOWN MUC. Маючи достатньо часу ви можете потренуватися підкорювати хвилі на дошці. Локація дозволяє розважитися, як новеньким, так і профі. Басейн займає площу в 10 000 м2.

Завдяки опції "відвідувач" можна насолодитися парком усього за 5 євро з людини старше 12 років. Дітям до 12 років вхід на відвідування території парку безкоштовний. Споглядайте, як катаються інші, відпочивайте на галявинах, прогулюйтеся доріжками та насолоджуйтеся смачними локаціями в парку.

Будь на хвилі своєї відпустки вже при очікуванні на рейс. Джерело: https://surftown.de/

Стати на дошку під наглядом досвідченого тренера можна за 70 євро, середній та професійний рівень серферів дозволяє розважитися на хвилях годину за 89 євро.

Пересадка в Сінгапурі – "живий" лабіринт

Дивовижна пригода очікує на вас в аеропорті Сінгапура. Залишайте багаж у сховищі та взувайтеся зручніше. Лабіринт під куполом створено з живих рослин. Його доріжки мають привести вас до центральної вежі, де, за словами розробників, вам має відкритися мальовнича картина всього лабіринту.

Головне вчасно повернутися, щоб не запізнитися на рейс. Джерело: youtube.com/@mikandoll

Доріжки зроблено так, що ви весь час підіймаєтеся і, опинившись в центрі, знаходитеся на висоті над усією структурою лабіринту. Оце сюжет для сторіс та чудове враження без нудьги очікування.

Пересадка в Ванкувері – підводний світ

Можна дивитися вічно на вогонь, на те, як хтось працює замість тебе та на акваріумних рибок, особливо, коли рибок понад 20 000 видів, а акваріум увібрав у себе 114 000 літрів води. Таку забавку створили у аеропорті Ванкувера і довгі пересадки стали проходити цікавіше. Насправді велетенський акваріум в аеропорту є рекламою одного з найбільших у Канаді акваріумів Fish + Sips.

Яскравий безкінечний ''фільм'', який можна дивитися годинами. Джерело: https://www.flickr.com/

Якщо вам кортить відвідати весь акваріум та подивитися понад 65 000 видів мешканців від медуз до акул, варто замовити квитки заздалегідь. Вхід до акваріума в середньому коштує 50 доларів (залежно від дня та віку). Білети бронюються заздалегідь, щоб контролювати кількість відвідувачів.

Тепер подорожуючи наодинці з собою з пересадкою в аеропорту Ванкувера, ви можете обрати собі різнокольорову водну компанію, яка не докучатиме бесідами, проте захопить не на одну годину.

Пересадка в Цюриху – стати пілотом

Хто мріяв у дитинстві побути на місці пілота Boeing B777 або вертольоту Bell-407 чи, мрій сміливіше, Pilatus PC-7, нарешті зможе втілити мрію під час подорожі. Аеропорт у Цюриху пропонує розважитися на стимуляторі Super Constellation Simulator та отримати незабутні враження під час очікування рейсу. Завдяки сучасним можливостям стимулятора ви зможете: посадити вертоліт на льодовик, стати пілотом ВПС Швейцарії або на що вистачить вашої сміливості. Всі польоти здійснюються під наглядом професійного інструктора. Однією умовою буде досягнення віку 12 років.

Неймовірно реалістичні враження, які точно запам'ятаються. Джерело: https://www.facebook.com/Sim Academy

Плануйте враження заздалегідь на сайті simacademy.events.

Пересадка в Сараєво, Боснія та Герцеговина – крізь тунель

Таке враження не для нервових і точно не для тих, хто страждає на клаустрофобію. Всесвітньо відомий Сараєвський тунель або "тунель порятунку" збудовано під час облоги міста сербськими військами. Ця історична локація має свої вражаючі історії мужності, бажання свободи та віри у себе. Сьогодні відвідати тунель ви можете як музей, дізнавшись багато цікавого та у супроводі досвідченого гіда. Вартість екскурсії коливається від 30 до 50 євро. Замовляти екскурсію потрібно заздалегідь, тож плануйте своє очікування пересадки, отримуючи враження прямо по дорозі.

Тунель, який розкаже багато цікавих історій. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Маємо надію, що незабаром ви поділитеся з нами особистими враженнями від однієї з цих локацій. Раніше ми писали де в Україні можна спуститися під землю та локації для бюджетного відпочинку в Україні біля води. Читайте більше цікавого від UaPortal та пізнавайте Україну і світ отримуючи приємні враження.