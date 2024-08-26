Чем удивляют мировые аэропорты? Вы счастливчик имея авиабилет с пересадкой в этих городах

Покупая авиабилеты мы предпочитаем прямые рейсы. Хочется как можно быстрее добраться до желаемой цели. Преимущества длинных пересадок не только в том, что можно дешевле добраться до конечного пункта, но и то, что ваш долгожданный отпуск с интересными впечатлениями может начаться прямо во время дороги. Что придумывают мировые аэропорты, чтобы поразить туристов и намекнуть на преимущество длинных пересадок, рассказываем далее.

Современное поколение молодых туристов не гонится за целью, скорее за количеством впечатлений. Молодежь существует в данный момент и показывает хороший пример наслаждения путешествием, и самой жизнью. Узнайте, чем может быть наполнено ваше ожидание в разных аэропортах мира, чтобы не пропустить самое интересное. Теперь вы точно не расстраиваетесь, когда рейс задерживается или переносится, ловите момент.

Пересадка в Мюнхене – расслабьтесь на волнах

Долгая пересадка в международном аэропорту Мюнхена может стать сплошным удовольствием и началом отпуска с серфингом и волнами. Все дело в открытом неподалеку серф-парке O2 SURFTOWN MUC . Имея достаточно времени, вы можете потренироваться покорять волны на доске. Локация позволяет развлечься, как новеньким, так и профи. Бассейн занимает площадь в 10000 м2.

Благодаря опции "посетитель" можно насладиться парком всего за 5 евро с человека старше 12 лет. Детям до 12 лет вход на посещение территории парка бесплатный. Смотрите, как катаются другие, отдыхайте на лужайках, прогуливайтесь по дорожкам и наслаждайтесь вкусными локациями в парке.

Будь на волне своего отпуска уже при ожидании рейса. Источник: https://surftown.de/

Стать на доску под наблюдением опытного тренера можно за 70 евро, средний и профессиональный уровень серферов позволяет развлечься на волнах за 89 евро.

Пересадка в Сингапуре – "живой" лабиринт

Удивительное приключение ожидает вас в аэропорту Сингапура. Оставляйте багаж в хранилище и обувайтесь поудобнее. Лабиринт под куполом создан из живых растений. Его дорожки должны привести вас в центральную башню, где, по словам разработчиков, вам должна открыться живописная картина всего лабиринта.

Главное вовремя вернуться, чтобы не опоздать на рейс. Источник: youtube.com/@mikandoll

Дорожки сделаны так, что вы все время поднимаетесь и, очутившись в центре, находитесь на высоте над всей структурой лабиринта. Вот сюжет для сотрясения и прекрасное впечатление без скуки ожидания.

Пересадка в Ванкувере – подводный мир

Можно смотреть вечно на огонь, на то, как кто-то работает вместо тебя и на аквариумных рыбок, особенно когда рыбок более 20 000 видов, а аквариум вобрал в себя 114 000 литров воды. Такую игрушку создали в аэропорту Ванкувера и долгие пересадки стали проходить интереснее. На самом деле гигантский аквариум в аэропорту является рекламой одного из самых больших в Канаде аквариумов Fish + Sips.

Яркий бесконечный ''фильм'', который можно смотреть часами. Источник: https://www.flickr.com/

Если вы хотите посетить весь аквариум и посмотреть более 65 000 видов обитателей от медуз до акул, стоит заказать билеты заранее. Вход в аквариум в среднем стоит 50 долларов (в зависимости от дня и возраста). Билеты заранее бронируются, чтобы контролировать количество посетителей.

Теперь путешествуя наедине с собой с пересадкой в аэропорту Ванкувера, вы можете выбрать себе разноцветную водную компанию, которая не будет докучать беседами, но захватит не на один час.

Пересадка в Цюрихе – стать пилотом

Кто мечтал в детстве побыть на месте пилота Boeing B777 или вертолета Bell-407 или, мечтать смелее, Pilatus PC-7, наконец-то сможет воплотить мечту во время путешествия. Аэропорт в Цюрихе предлагает развлечься на стимуляторе Super Constellation Simulator и получить незабываемые впечатления во время ожидания рейса. Благодаря современным возможностям стимулятора вы сможете посадить вертолет на ледник, стать пилотом ВВС Швейцарии или на что хватит вашей смелости. Все полеты совершаются под наблюдением профессионального инструктора. Одним условием будет достижение 12 лет.

Невероятно реалистичные впечатления, которые точно запомнятся. Источник: https://www.facebook.com/Sim Academy

Планируйте впечатление заранее на сайте simacademy.events.

Пересадка в Сараево, Босния и Герцеговина – сквозь туннель.

Такое впечатление не для нервных и точно не для тех, кто страдает клаустрофобией. Всемирно известный Сараевский туннель или "туннель спасения" построен во время осады города сербскими войсками. Эта историческая локация имеет свои поразительные истории мужества, желания свободы и веры в себя. Сегодня посетить туннель вы можете как музей, узнав много интересного и в сопровождении опытного гида. Стоимость экскурсии колеблется от 30 до 50 евро. Заказывать экскурсию нужно заранее, так что планируйте свое ожидание пересадки, получая впечатление прямо по дороге.

Тоннель, который расскажет много интересных историй. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Надеемся, что вскоре вы поделитесь с нами личными впечатлениями от одной из этих локаций. Раньше мы писали где в Украине можно спуститься под землю и локации для бюджетного отдыха в Украине у воды. Читайте больше интересного от UaPortal и узнавайте Украину и мир, получая приятные впечатления.