Швидко та без зайвих зусиль: як очистити білі шкарпетки за дві хвилини

Хочете отримати білі шкарпетки всього за дві хвилини? Скористайтеся цими простими та ефективними лайфхаками, які підготував UAportal.

Спосіб вибілювання

Швидкий лайфхак для відбілювання шкарпеток передбачає створення розчину з рівних частин води і відбілювача в невеликому тазу. Потім слід замочити речі в цій суміші на дві хвилини, забезпечивши повне занурення.

Після закінчення двох хвилин виймаємо і ретельно промиваєте водою, щоб видалити залишки відбілювача. Потім надлишки води віджимаємо, та сушимо, в результаті чого шкарпетки стають помітно білішими всього за дві хвилини.

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Лимон і харчова сода

Альтернативний метод вибілення шкарпеток полягає у створенні пасти з лимонного соку та харчової соди. Цю пасту потрібно нанести на білі ділянки виробів і залишити на пару хвилин.

Після закінчення відведеного часу за допомогою щітки шкарпетки акуратно вичищають, зосереджуючись на стійких плямах. Далі речі ретельно прополіскуємо водою і даємо їм висохнути.

Столовий оцет і гаряча вода

Для більш природного і безпечного способу відбілювання шкарпеток, змішайте в тазику або мисці рівні частини оцту і гарячої води. Потім замочуємо у цьому розчині на дві хвилини вироби, повністю покриваючи їх водою.

Після закінчення двох хвилин шкарпетки потрібно вийняти і ретельно прополоскати водою, щоб усунути стійкий запах оцту. Далі слід віджати надлишки води і повісити вироби сушитися на повітрі, в результаті чого шкарпетки стають помітно білішими всього за дві хвилини.

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