Боротьба з мохом на ділянці: дієві поради

Коли справа доходить до боротьби з мохом на траві та тротуарній плитці, існують цінні підказки, що ґрунтуються на багаторічному практичному досвіді. UAportal знайшов дієві рекомендації, які передавалися з покоління до покоління.

сонячне світло

Мох росте в затінених, вологих місцях, тому потрапляння прямих сонячних променів на уражені ділянки допоможе висушити мох і не дасть йому розростатися. Крім того, рекомендується обрізати всі гілки або чагарники, що нависають, щоб на уражені ділянки потрапляло більше сонячного світла.

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Правильний дренаж

Рекомендується перевірити та вирішити будь-які проблеми з дренажем на уражених ділянках, оскільки надлишок вологи може сприяти зростанню моху. Очистіть водостоки від сміття, встановіть дренажні канали.

Регулярний догляд

Сюди входить регулярне прибирання сміття та опалого листя з уражених ділянок, оскільки вони можуть затримувати вологу та створювати ідеальні умови для моху. Рекомендується також періодично розпушувати ґрунт та підсівати траву.

Природні засоби

Рекомендується використовувати розчин води та білого оцту, щоб акуратно зіскребти мох із тротуарної плитки. Кислотність цього розчину може послабити та вбити верхній шар цієї рослинності.

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