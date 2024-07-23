Борьба с мхом на участке: действенные советы

Когда дело доходит до борьбы с мхом на траве и тротуарной плитке, существуют ценные подсказки, основанные на многолетнем практическом опыте. UAportal нашел действенные рекомендации, которые передавались из поколения в поколение.

Солнечный свет

Мох растет в затененных, влажных местах, поэтому попадание прямых солнечных лучей на пораженные участки поможет высушить мох и не даст ему разрастаться. Кроме того, рекомендуется обрезать все нависающие ветки или кустарники, чтобы на пораженные участки попадало больше солнечного света.

Читайте также: Огород на подоконнике: какие овощи можно вырастить из обрезков

Правильный дренаж

Рекомендуется проверить и решить какие-либо проблемы с дренажом на пораженных участках, поскольку избыток влаги может способствовать росту мха. Очистите водостоки от мусора, установите дренажные каналы.

Регулярный уход

Сюда входит регулярная уборка мусора и опавших листьев с пораженных участков, поскольку они могут задерживать влагу и создавать идеальные условия для мха. Рекомендуется также периодически разрыхлять почву и подсевать траву.

Природные средства

Рекомендуется использовать раствор воды и белого уксуса, чтобы аккуратно соскоблить мох с тротуарной плитки. Кислотность этого раствора может ослабить и убить верхний слой этой растительности.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!