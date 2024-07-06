Автоцистерна зіткнулась з мікроавтобусом на Рівненщині: 14 людей загинуло, серед них дитина

Вдень у суботу, 6 червня, на Рівненщині трапилася смертельна аварія. На дорозі зіштовхнулися автоцистерна та маршрутний автобус.

За попередніми даними загинули щонайменше 14 осіб, серед яких – дитина. На місці ДТП тривають пошукові роботи, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Жахлива ДТП на Рівненщині. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ДТП сталася поблизу села Верхів на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" о 15:45.

Клименко додав, що на місці аварії працюють рятувальники та поліцейські.

ДТП на Рівненщині 6 липня

ДТП на Рівненщині 6 липня

ДТП на Рівненщині 6 липня

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