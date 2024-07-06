Автоцистерна столкнулась с микроавтобусом в Ровенской области: 14 человек погибли, среди них ребенок

Днем в субботу, 6 июня, в Ровенской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись автоцистерна и автобус.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых – ребенок. На месте ДТП продолжаются поисковые работы, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Ужасное ДТП в Ровенской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Читайте также: Пострадали 16 детей: в Ужгороде оборвался трос веревочного аттракциона (фото)

Отмечается, что ДТП произошло вблизи села Верхов на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" в 15:45.

Клименко добавил, что на месте аварии работают спасатели и полицейские.

ДТП в Ровенской области 6 июля

ДТП в Ровенской области 6 июля

ДТП в Ровенской области 6 июля

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!