Агрегентиська полярна та альпійський мастиф: 5 порід собак, які давно вимерли

Собаки протягом століть були вірними компаньйонами та помічниками людям. Їх використовували для охорони, полювання, перевезення вантажів та просто для спілкування.

Однак через зміни в потребах людей, заборону певних видів діяльності та інші фактори деякі породи собак зникли назавжди. Про це пише Wikipedia.

Ось 5 таких порід, про яких ми можемо дізнатися лише з описів та старих фотографій:

Аргентинська полярна собака

Ця довгошерста порода була виведена в армії Аргентини для роботи в якості їздових собак на антарктичних базах. Вона була створена шляхом схрещування сибірського хаскі, аляскинського маламута, маньчжурського шпіца та гренландського собаки.

Після підписання міжнародного договору про Антарктику, Аргентина була змушена вивезти всіх собак з континенту, адже вони несли загрозу місцевій екосистемі. Програму розведення породи припинили, а собак, що залишилися, перевезли до Патагонії. На жаль, через відсутність імунітету до звичайних собачих захворювань, більшість з них загинула. Останній аргентинський полярний собака помер у 1994 році.

Альпійський мастиф

Цей велетень, який важив до 150 кілограмів, був предком сучасних мастифів та сенбернарів. Він був відомий у Західних Альпах з Середньовіччя і використовувався для порятунку людей з лавин. Завдяки своєму нюху, альпійський мастиф міг легко знайти людину під завалами. З часом з цієї породи вивели сенбернара, а альпійський мастиф зник, втративши свою унікальність через схрещування з іншими породами.

Староанглійський бульдог

Ця британська порода, виведена в 16 столітті, використовувалася для цькування биків.

Після заборони кривавих видів спорту в 1835 році, староанглійський бульдог став не потрібним.

Деякі особини збереглися як собаки-компаньйони, але з часом їх схрестили з іншими породами, що призвело до зникнення чистої лінії.

Бельгійський мастиф

Цей потужний собака з гладкою шерстю використовувався в Нідерландах як тяглова сила. Він зник у 20 столітті, коли його роль стала неактуальною. Бельгійський мастиф був м'язистим, з товстим кістяком, великою головою і товстою шиєю. Він мав коротку гладку шерсть палевого, тигрового або темного забарвлення з білими плямами. За характером це був невтомний працівник з сильними захисними інстинктами, але не дуже дружний до сторонніх людей.

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Брак Дюпюї

Ця французька порода мисливських собак була відома своєю швидкістю та витривалістю. Вона зникла у 1960-х роках. Брак Дюпюї мав довгу тонку голову і тіло, подібне до гончих собак. Його шерсть була білою з темно-коричневими плямами. Ця порода була маловідомою навіть у Франції і зникла через свою рідкісність. Зникнення цих порід - це втрата не лише для історії кінології, але й для людства в цілому. Вони були не просто собаками, а вірними друзями та помічниками, які протягом століть допомагали людям у різних сферах життя.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свого собаку за поведінкою.

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