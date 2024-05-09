Агрегентская полярная и альпийский мастиф: 5 пород давно вымерших пород.

Собаки на протяжении веков были верными компаньонами и помощниками для людей. Их использовали для охраны, охоты, перевозки грузов и просто для общения.

Однако из-за изменений в потребностях людей, запрета определенных видов деятельности и других факторов некоторые породы собак исчезли навсегда. Об этом пишет Wikipedia.

Вот 5 таких пород, о которых мы можем узнать только из описаний и старых фотографий:

Аргентинская полярная собака

Эта длинношерстная порода была выведена в армии Аргентины для работы в качестве ездовых собак на антарктических базах. Она была создана путём скрещивания сибирского хаски, аляскинского маламута, маньчжурского шпица и гренландской собаки.

После подписания международного договора об Антарктике Аргентина была вынуждена вывезти всех собак с континента, ведь они несли угрозу местной экосистеме. Программу разведения породы прекратили, а оставшихся собак перевезли в Патагонию. К сожалению, из-за отсутствия иммунитета к обычным собачьим заболеваниям, большинство из них погибло. Последняя аргентинская полярная собака умерла в 1994 году.

Альпийский мастиф

Этот великан, весящий до 150 килограммов, был предком современных мастифов и сенбернаров. Он был известен в Западных Альпах из Средневековья и использовался для спасения людей из лавин. Благодаря своему обонянию альпийский мастиф мог легко найти человека под завалами. Со временем из этой породы вывели сенбернара, а альпийский мастиф исчез, потеряв свою уникальность из-за скрещивания с другими породами.

Староанглийский бульдог

Эта британская порода, выведенная в 16 веке, использовалась для травли быков.

После запрещения кровавых видов спорта в 1835 году, староанглийский бульдог стал не нужен.

Некоторые особи сохранились как собаки-компаньоны, но со временем их скрестили с другими породами, что привело к исчезновению чистой линии.

Бельгийский мастиф

Эта мощная собака с гладкой шерстью использовалась в Нидерландах как тягловая сила. Он исчез в 20 веке, когда его роль стала неактуальной. Бельгийский мастиф был мускулистым, с толстым остовом, большой головой и толстой шеей. Он имел короткую гладкую шерсть свайной, тигровой или темной окраски с белыми пятнами. По характеру это был неутомимый работник с сильными защитными инстинктами, но не очень дружелюбный посторонним людям.

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Нехватка Дюпюи

Эта французская порода охотничьих собак была известна своей быстротой и выносливостью. Она исчезла в 1960-х годах. Недостаток Дюпюи имел длинную тонкую голову и тело, подобно гончим собакам. Его шерсть была белой с темно-коричневыми пятнами. Эта порода была малоизвестна даже во Франции и исчезла из-за своей редкости. Исчезновение этих пород – это потеря не только для истории кинологии, но и для человечества в целом. Они были не просто собаками, а верными друзьями и помощниками, которые на протяжении веков помогали людям в разных сферах жизни.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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