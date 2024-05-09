Як зробити шви між плиткою білосніжними: господині поділились двома дієвими методами

Брудні, почорнілі від цвілі або вкриті вапняним нальотом шви між плиткою у ванній кімнаті - це не лише негарно, але й може бути небезпечно для здоров'я.

На щастя, очистити їх не так складно, як здається. Про це пише Експрес.

Ось простий та ефективний метод, який допоможе вам позбутися бруду та цвілі без використання жорстких хімічних засобів:

Вам знадобляться:

Харчова сода

Перекис водню

Стара зубна щітка

Ганчірка

Дезінфікуючий засіб

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Інструкція:

Приготуйте чистячу пасту: Змішайте харчову соду та перекис водню у мисці до утворення густої пасти. Нанесіть пасту на шви: За допомогою старої зубної щітки рясно нанесіть пасту на забруднені шви між плиткою. Залиште на 5 хвилин: Дайте пасті подіяти протягом 5 хвилин, щоб вона розм'якшила бруд та цвіль. Почистіть щіткою: Протріть шви жорсткою щетиною зубної щітки, щоб видалити бруд та цвіль. За необхідності повторіть: Якщо шви сильно забруднені, повторіть кроки 3 та 4. Змийте пасту: Змочіть ганчірку теплою водою та видаліть залишки пасти зі швів. Продезінфікуйте: Протріть шви дезінфікуючим засобом, щоб знищити будь-які залишки бактерій або цвілі.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та ефективно відбілити шви між плиткою.

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