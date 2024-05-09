Как сделать швы между плиткой белоснежными: хозяйки поделились двумя действенными методами
Грязные, почерневшие от плесени или покрытые известковым налетом швы между плиткой в ванной - это не только некрасиво, но и может быть опасно для здоровья.
К счастью, очистить их не так сложно, как кажется. Об этомпишет Экспресс.
Вот простой и эффективный метод, который поможет вам избавиться от грязи и плесени без использования жестких химических средств:
Вам понадобятся:
- Пищевая сода
- Перекись водорода
- Старая зубная щетка
- Тряпка
- Дезинфицирующее средство
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Инструкция:
- Приготовьте чистящую пасту: Смешайте пищевую соду и перекись водорода в миске до образования густой пасты.
- Нанесите пасту на швы С помощью старой зубной щетки обильно нанесите пасту на загрязненные швы между плиткой.
- Оставьте на 5 минут: Дайте пасте действовать в течение 5 минут, чтобы она размягчила грязь и плесень.
- Очистите щеткой: Протрите швы жесткой щетиной зубной щетки, чтобы удалить грязь и плесень.
- При необходимости повторите: Если швы сильно загрязнены, повторите шаги 3 и 4.
- Смойте пасту: Смочите тряпку теплой водой и удалите остатки пасты из швов.
- Продезинфицируйте: Протрите швы дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить любые остатки бактерий или плесени.
Напомним, мы уже писали, как легко и эффективно отбелить швы между плиткой.
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