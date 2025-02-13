Жуткие секреты британской Темзы: почему в одну из самых известных рек сбрасывали трупы

Последние два столетия со дна реки Темзы в Англии подняли сотни человеческих костей, и новое исследование свидетельствует, что большинство из них происходят из бронзового и железного веков.

Как отмечает Live Science, причина, по которой тела оказались в воде, до сих пор остается загадкой. "Многие люди, в том числе жители Лондона, были шокированы, узнав, что из Темзы изъяли сотни человеческих костей", — отметила ведущий автор исследования Никола Артур, куратор Музея естественной истории в Лондоне.

Она подчеркнула, что, хотя человеческие останки неоднократно находили в водоемах северо-западной Европы, масштабные скопления костей в Темзе являются уникальным явлением.

Исследование этих скелетов продолжается с XIX века. Первоначально считалось, что они принадлежат воинам, погибшим в сражении между кельтами и римлянами. Позже исследователи предположили, что часть тел попала в реку из-за эрозии береговых захоронений или в результате утопления.

"Ключевой вопрос - как эти кости оказались в Темзе", - подчеркнула Артур.

Первым этапом исследования стало определение точных датировок находок. Объединив новые результаты по предварительным данным, ученые установили, что останки датируются периодом от 4000 г. до н. е. до 1800 г. н. э., то есть охватывают почти 6000 лет. Однако большинство из них относятся именно к бронзовому (2300–800 гг. до н. э.) и железному веку (800 г. до н. э. – 43 г. н. э.), а основные находки сделаны в верхнем течении реки.

Читайте также: В Антарктиде обнаружили удивительную симметричную "пирамиду", породившую множество теорий заговора (фото)

"Теперь мы можем уверенно утверждать, что эти кости не просто накапливались в воде со временем - в бронзовом и железном веках происходило что-то действительно значимое", - отметила Артур.

Хотя точные причины попадания тел в реку неизвестны, ученые предполагают, что это могло быть связано с ритуальными практиками. В тот период по всей северо-западной Европе люди сознательно размещали останки в водоемах, придавая им сакральное значение.

Биоархеолог Крис Кнюсель из Университета Бордо во Франции отметил, что исследование позволило выдвинуть новые гипотезы, однако вопрос о ритуальном происхождении этих останков еще требует детального изучения.

Также существует вероятность, что кости в реке являются следствием вооруженных столкновений, поскольку Темза имела стратегическое значение для многих народов.

"Насилие – довольно распространенное явление для доисторических человеческих останков, найденных в водных локациях. Мы обнаружили признаки травм на некоторых костях из Темзы", – добавила Артур.

В будущем исследователи планируют более подробно изучить эти травмы, чтобы определить их происхождение и подтвердить или опровергнуть теорию о боевых действиях.

"Следующим шагом нашего проекта станет установление того, как именно человеческие останки из Темзы вписываются в эти давние традиции", - подытожила Артур.

Ранее мы рассказывали, что в Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!