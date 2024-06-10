Жир исчезнет быстро и легко: лучшие лайфхаки для чистки плиты

UAportal подготовил эффективные советы по очистке плиты, требующие минимум времени и усилий. Эти уловки обещают, что поверхность будет выглядеть как новенькая.

Быстрый и простой способ

Смешайте в равных частях пищевую соду и белый уксус до образования пасты. Нанесите смесь на плиту и оставьте на 10 минут, чтобы растворить грязь и жир.

По истечении времени протрите пасту влажной губкой, чтобы поверхность плиты стала блестящей. Этот способ требует минимальных усилий и эффективно удаляет стойкие пятна.

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Лимонный сок

Нужно разрезать лимон пополам и погрузить его в соль. С помощью такого кусочка можно отмыть остатки пищи на поверхности плиты. Благодаря лимонной кислоте и мягкому абразивному действию соли, этот метод не только эффективно чистит, но и оставляет на кухне свежий цитрусовый аромат.

Фольга для выпечки

Использование фольги для выпечки для отчистки поможет легко удалить с поверхности плиты остатки пищи и пригоревших жиров. Текстура материала способствует разрушению и снятию нагара.

После того как остатки удалены, плиту следует протереть влажной тряпкой. Этот нетрадиционный метод – отличный способ добиться чистоты плиты с минимальными усилиями.

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