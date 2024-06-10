Жир исчезнет быстро и легко: лучшие лайфхаки для чистки плиты
UAportal подготовил эффективные советы по очистке плиты, требующие минимум времени и усилий. Эти уловки обещают, что поверхность будет выглядеть как новенькая.
Быстрый и простой способ
Смешайте в равных частях пищевую соду и белый уксус до образования пасты. Нанесите смесь на плиту и оставьте на 10 минут, чтобы растворить грязь и жир.
По истечении времени протрите пасту влажной губкой, чтобы поверхность плиты стала блестящей. Этот способ требует минимальных усилий и эффективно удаляет стойкие пятна.
Читайте также: Как легко заточить терку: лайфхаки для каждой хозяйки
Лимонный сок
Нужно разрезать лимон пополам и погрузить его в соль. С помощью такого кусочка можно отмыть остатки пищи на поверхности плиты. Благодаря лимонной кислоте и мягкому абразивному действию соли, этот метод не только эффективно чистит, но и оставляет на кухне свежий цитрусовый аромат.
Фольга для выпечки
Использование фольги для выпечки для отчистки поможет легко удалить с поверхности плиты остатки пищи и пригоревших жиров. Текстура материала способствует разрушению и снятию нагара.
После того как остатки удалены, плиту следует протереть влажной тряпкой. Этот нетрадиционный метод – отличный способ добиться чистоты плиты с минимальными усилиями.
Предлагаем узнать, как сварить картофель, чтобы он был твердым, а не рассыпчатым.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!