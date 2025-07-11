Жили 209 миллионов лет назад: американские ученые открыли новый вид птерозавров (фото)

В штате Аризона, США, исследователи из Смитсоновского института сделали уникальное открытие — они обнаружили окаменелости древнейшего птерозавра, известного на территории Северной Америки.

Во время экспедиции в Национальном парке "Петрифайд-Форест" ученые искали останки древних предков млекопитающих, но обнаружили глубокий слой с многочисленными окаменелостями, которые принадлежат к триасовому периоду.

Среди более 1200 найденных образцов специалисты обнаружили новый вид птерозавра, который существовал примерно 209 миллионов лет назад.

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Палеонтологи отметили, что зубы этого существа сохранились исключительно в хорошем состоянии, что позволило получить важные данные о образе жизни первых птерозавров.

По оценкам исследователей, Eotephradactylus mcintireae был небольшого размера — вероятно, мог уместиться на плечи человека. Ученые также предполагают, что основной его добычей была рыба.

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

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