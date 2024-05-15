Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Возраст – это лишь цифра, и это утверждение никогда не было более актуальным, когда речь идет о моде и прически. Женщины за 40 лет могут выглядеть и чувствовать себя отлично, имея стильные и современные стрижки.

Стилисты поделились несколькими идеями для стрижек средней длины, которые не только подчеркнут вашу красоту, но и подарят вам уверенность в себе.

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1. Блант лоб

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Этот изящный и элегантный вариант стрижки достигает чуть ниже подбородка. Тупые кончики создают иллюзию густоты волос, а короткие слои сверху придают объем.

2. Кудри с длинными слоями

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Кудри – это всегда замечательно. Длинные слои в стрижке средней длины поднимут ваши волосы, визуально придадут им густоты и создадут молодежный и динамичный образ.

3. Вывернутые концы

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Эта игривая и веселая стрижка в стиле 60-х годов станет отличным способом добавить изюм вашему образу. Вывернутые кончики можно создать с помощью фена и круглой щетки.

4. Челка с волосами средней длины

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Челка – это отличный способ быстро обновить стрижку и подчеркнуть черты лица. Поговорите со своим стилистом, чтобы найти тип челки, который лучше всего подойдет вам.

5. Длинные слои

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Это простая и элегантная стрижка, которая не требует много укладки. Длинные слои смягчают линии лица, придают волосам объем и подвижность, а также прекрасно подходят для создания кучеров и волн.

6. Стрижка шаг

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Современная интерпретация стрижки махра с 70-х годов – это мягкий и непринужденный вариант с перьями и боками. Эта стрижка придаст вашему образу немного авантюризма и французского шика.

7. Волнистые волосы с балаяжем

Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото) Женщину будут воспринимать как девушку: эти прически – настоящая находка для 40 плюс (фото)

Волны и балаяж – это отличный тандем, который подчеркнет красоту волнистых волос и визуально придаст им густоты.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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