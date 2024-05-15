Жінку сприйматимуть за дівчину: ці зачіски – справжня знахідка для 40 плюс (фото)

Вік – це лише цифра, і це твердження ніколи не було більш актуальним, коли йдеться про моду та зачіски. Жінки за 40 років можуть виглядати й відчувати себе чудово, маючи стильні та сучасні стрижки.

Стилісти поділилися декількома ідеями для стрижок середньої довжини, які не лише підкреслять вашу красу, але й подарують вам впевненість у собі.

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1. Блант лоб

Блант лоб. Джерело: Instagram.com/marinas_studio25

Цей елегантний та витончений варіант стрижки сягає трохи нижче підборіддя. Тупі кінчики створюють ілюзію густоти волосся, а короткі шари зверху додають об'єму.

2. Кучері з довгими шарами

Кучері з шарами. Джерело: Instagram.com/tatumshanehair

Кучері – це завжди чудово. Довгі шари в стрижці середньої довжини піднімуть ваше волосся, візуально додадуть йому густоти та створять молодіжний та динамічний образ.

3. Вивернуті кінці

Вивернуті кінці. Джерело: Instagram.com/jhoan_beauty_hair

Ця грайлива та весела стрижка в стилі 60-х років стане чудовим способом додати родзинки вашому образу. Вивернуті кінчики можна створити за допомогою фена та круглої щітки.

4. Чубчик з волоссям середньої довжини

Довгий чубчик. Джерело: Instagram.com/patrizia_dessardo

Чубчик – це чудовий спосіб швидко оновити стрижку та підкреслити риси обличчя. Поговоріть зі своїм стилістом, щоб знайти тип чубчика, який найкраще підійде вам.

5. Довгі шари

Довгі шари. Джерело: Instagram.com/dianaluonghair

Це проста та елегантна стрижка, яка не потребує багато укладання. Довгі шари пом'якшують лінії обличчя, додають волоссю об'єму та рухливості, а також чудово підходять для створення кучерів та хвиль.

6. Стрижка шаг

Стрижка шаг. Джерело: Instagram.com/carm_inthetresses

Сучасна інтерпретація стрижки махра з 70-х років – це м'який та невимушений варіант з пір'яним верхом та боками. Ця стрижка додасть вашому образу трохи авантюризму та французького шику.

7. Хвилясте волосся з балаяжем

Хвилі балаяж. Джерело: Instagram.com/thecolorist.ch

Хвилі та балаяж – це чудовий тандем, який підкреслить красу хвилястого волосся та візуально додасть йому густоти.

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