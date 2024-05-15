Жінку сприйматимуть за дівчину: ці зачіски – справжня знахідка для 40 плюс (фото)
Вік – це лише цифра, і це твердження ніколи не було більш актуальним, коли йдеться про моду та зачіски. Жінки за 40 років можуть виглядати й відчувати себе чудово, маючи стильні та сучасні стрижки.
Стилісти поділилися декількома ідеями для стрижок середньої довжини, які не лише підкреслять вашу красу, але й подарують вам впевненість у собі.
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1. Блант лоб
Цей елегантний та витончений варіант стрижки сягає трохи нижче підборіддя. Тупі кінчики створюють ілюзію густоти волосся, а короткі шари зверху додають об'єму.
2. Кучері з довгими шарами
Кучері – це завжди чудово. Довгі шари в стрижці середньої довжини піднімуть ваше волосся, візуально додадуть йому густоти та створять молодіжний та динамічний образ.
3. Вивернуті кінці
Ця грайлива та весела стрижка в стилі 60-х років стане чудовим способом додати родзинки вашому образу. Вивернуті кінчики можна створити за допомогою фена та круглої щітки.
4. Чубчик з волоссям середньої довжини
Чубчик – це чудовий спосіб швидко оновити стрижку та підкреслити риси обличчя. Поговоріть зі своїм стилістом, щоб знайти тип чубчика, який найкраще підійде вам.
5. Довгі шари
Це проста та елегантна стрижка, яка не потребує багато укладання. Довгі шари пом'якшують лінії обличчя, додають волоссю об'єму та рухливості, а також чудово підходять для створення кучерів та хвиль.
6. Стрижка шаг
Сучасна інтерпретація стрижки махра з 70-х років – це м'який та невимушений варіант з пір'яним верхом та боками. Ця стрижка додасть вашому образу трохи авантюризму та французького шику.
7. Хвилясте волосся з балаяжем
Хвилі та балаяж – це чудовий тандем, який підкреслить красу хвилястого волосся та візуально додасть йому густоти.
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