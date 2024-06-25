Женщина-истеричка: как недостаток превратить в преимущество

В начале знакомства эти женщины очаровывают — общение с ними вдохновляет легкостью и простотой. Но незаметно отношения осложняются нарушение границ партнера, претензиями, обидами и тд. Все чаще наступают истерики и быстро становятся нормой отношений.

Я называю женщин страдающих истерией-"психологическая актриса".

Ей всегда нужна сцена и зритель. Ей сложно удовлетворить свои психологические потребности по другому, как закатывать истерики. Она действительно не знает как по другому. Благодаря им она питается энергией и движется вперёд. Эти женщины очень сексуальны, но в то же время с ними очень тяжело строить близкие отношения.

Волшебный элексир любви – это близость. Но с такими женщинами ее невозможно достичь.

Женщин истеричек объединяет один феномен – это Неудовлетворенность. Она всегда чувствует себя жертвой.

Неудовлетворенность присуща всем в наше динамическое время, но у человека, склонного к истерии, она перерастает в образ жизни.

Истерическая женщина чувствует себя несчастной жертвой, испытывающей бесконечную фрустрацию. Чем больше окружающие стараются ей угодить, тем больше она (вместо того чтобы радоваться) думает о том, чего ей не хватает. В день, когда объект ее желаний дает понять, что поддался ее чарам, она немедленно утрачивает к нему любовное чувство и находит миллион других дел, виня при этом своего партнера в ее несчастье.

Истерия – это приговор? НЕТ!

Если женщина осознаёт это, то она может использовать это во благо, работая над собой. Истерики придают им энергию, заставляя их двигаться вперед и совершенствовать мир, который их окружает.

Такие женщины могут добиться больших успехов в социальной деятельности, благотворительности, участвовать в общественных движениях и отстаивать необходимость перемен. И могут принести большую пользу многим людям, благодаря этой деятельности.