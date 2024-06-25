Жінка-істеричка: як недолік перетворити на перевагу

На початку знайомства ці жінки зачаровують – спілкування з ними надихає легкістю та простотою. Але непомітно відносини ускладнюються порушення кордонів партнера, претензіями, образами тощо. Все частіше настають істерики та швидко стають нормою стосунків.

Я називаю жінок, які страждають істерією-"психологічна актриса".

Їй завжди потрібна сцена та глядач. Їй складно задовольнити свої психологічні потреби інакше, як закочувати істерики. Вона справді не знає як інакше. Завдяки їм вона живиться енергією та рухається вперед. Ці жінки дуже сексуальні, але водночас із нею дуже важко будувати близькі відносини.

Чарівний елексир кохання – це близькість. Але з такими жінками її неможливо досягти.

Жінок істеричок поєднує один феномен – це незадоволеність. Вона завжди почувається жертвою.

Незадоволеність притаманна всім у наш динамічний час, але в людини, схильної до істерії, вона переростає у спосіб життя.

Істерична жінка почувається нещасною жертвою, яка зазнає нескінченної фрустрації. Чим більше оточуючі намагаються їй догодити, тим більше вона (замість радіти) думає про те, чого їй не вистачає. У день, коли об'єкт її бажань дає зрозуміти, що піддався її чарам, вона негайно втрачає до нього любовне почуття і знаходить мільйон інших справ, звинувачуючи при цьому свого партнера в її нещасті.

Істерія – це вирок? НІ!

Якщо жінка усвідомлює це, то вона може використовувати це на благо, працюючи над собою. Істерики надають їм енергію, змушуючи їх рухатися вперед і вдосконалювати світ, що їх оточує.

Такі жінки можуть досягти великих успіхів у соціальній діяльності, благодійності, брати участь у громадських рухах та відстоювати необхідність змін. І можуть принести велику користь багатьом людям завдяки цій діяльності.