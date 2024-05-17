Желейный, глазированный и бессмертный нюд: какой маникюр будет в моде летом – 2024

Лето уже идет на порог, а это значит, что пора обновлять не только гардероб, но и маникюр. В этом сезоне мода диктует новые правила, сочетая нежность, смелость и элегантность. Об этом пишет Радиотрек.

Какие тренды маникюра 2024 года покорят ваши ногти?

Естественность:

Короткий и аккуратный: Для отпуска и летних летних образов идеально подойдет короткий маникюр натуральных оттенков. Чудные тона, бежевый, персиковый, светло-розовый – эти цвета всегда в моде и подчеркнут вашу женственность.

Пастельная нежность:

Мягкие переходы оттенков лавандового, голубого, персикового или мятного цветов создадут романтичный и элегантный маникюр. Градиентное омбре – это отличный способ подчеркнуть ваш нежный образ.

Гламурный блеск:

Хромированный эффект Этот тренд держится уже несколько сезонов подряд и не сдает позиций. "Глазированный" маникюр с эффектом хромированного покрытия придаст вашему образу немного шика и роскоши. Особенно актуальны нейтральные розовые, белые и золотистые оттенки.

Сочные фрукты:

Желейный маникюр: Этот тренд покоряет сердца модниц своим разнообразием. Вы можете выбирать любые цвета – от ярких фруктовых до нежных пастельных. Желейный маникюр станет отличным дополнением к любому пожилому образу.

Цветной френч:

Яркие акценты: Классика маникюра – френч – в этом году получает новую жизнь. Вместо белых кончиков ногтей используйте яркие цвета: фиолетовый, зеленый лайм, солнечно-желтый. Такой маникюр обязательно привлечет внимание и подчеркнет вашу индивидуальность.

Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".

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