Запеченный сыр с ароматными травами: это очень вкусно

Запеченный Сыр – это очень вкусно. А я еще добавил ароматные травы, специи и хрустящий хлеб.

Никто не устоит от аромата, который будет вас тянуть полакомиться одним кусочком!

Понадобится:

1 багет и масло

3 шт сыра

100г сливочного масла

-половина пучка петрушки

-2 небольших зубчика чеснока.

-1/4 части салатного лука

-1ст. л. душистого оливкового масла

Ради вкусных экспериментов советую добавлять еще черный перец молотый, подкопченную молотую паприку, несколько капель соуса ворчестер, и ложку тертого пармезана, если есть дома.

(вместо сладкого лука можно брать зеленый)

в сливочное масло добавляю мелко порубленную зелень, чеснок и лук, соль, оливковое масло и специи! Перемешиваю хорошо.

на сыре делаю глубокие надрезы и сверху намазываю щедро масляной намазкой.

кладу на пергамент и ставлю запекаться в пергаменте где-то 12-15 минут, чтобы творог хорошо растаял!

хлеб режу как на кростене - немного наискосок, толщиной 5мм, каплю маслом и также ставлю в духовку подрумяниться!

Подаю запеченный сыр сразу горячим с кусочками хлеба вокруг, чтобы можно было обмакивать в ароматную пахучую творожную массу и есть с наслаждением!

Приятного аппетита!

Обнимаю.