Запеченный перец на гриле или в духовке: самая простая закуска

Один из главных способов отвлечься – это приготовить, что-то вкусное для вас. Сегодня будет просто замечательный и быстрый рецепт запеченного перца

Можно готовить и на гриле, и в духовке!

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Це найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше. А ще, буде лайфхак, як зберегти її на зиму.

Беріть не товсті та продовгуваті сорти - в них менше насіння і щільна, проте соковита мякіть, яка під час запікання не втрачає багато вологи, але рецепт працюватиме з будь-яким перцем!

Я узяв:

-1 кг перців

-2 зубочки часнику

-трохи кінзи та петрушки

-оливкову олію або запашну домашню

-сіль

-бальзамічний оцет, можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет

-на додачу вирішив взяти м’який, молодий козячий сир лабне (або бринзу)

Готуємо:

в перцях видалив насіння і розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією

і відправляю на гриль

Або ставимо у розігріту духовку

Режим верхнього нагріву разом з обдувом

зачекав поки поверхня (шкірка) перців майже уся згорить. Не хвилюйтесь - так треба!

дістаю готові перці, накриваю фольгою і можна ще рушником, та чекаю поки вони охолонуть

очищаю перці від засмаглої шкірочки, коли вона саме спалена - це дуже легко робити

додаю до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішую, куштую - при необхідності додаю ще солі та кислоти

Подаю з шматочками молодого сиру, як закуску.

Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір

А щоб зберегти такі перці на зиму їх потрібно скласти в баночку та залийте гарячою олією, доведеною до 120-140 градусів. Або прогріти усе в духовці при 100 градусах приблизно 40 хвилин.

Готово!

Але закриваємо без сиру!

Смачного!