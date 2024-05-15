Запеченная рыба с овощами: самый полезный способ приготовления
Само запекание является наиболее полезным способом приготовления не только рыбы, но и мяса или овощей. Таким образом, сохраняются все полезные свойства пищи.
Ингредиенты:
• Сливочное масло – 30 г;
• Филе Тилапии – 1 шт;
• Сухой чеснок – 1 щепотка;
• Лук – 1 шт;
• Перец – 1 шт;
• Петрушка – 1 веточка;
• Соль - 1 щепотка;
• Морковь – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт.
Приготовление:
1. Нарезаем овощи как на видео.
2. Натираем фольгу сливочным маслом и выкладываем рыбу.
3. Добавляем сухой чеснок, соль и перец.
4. Выкладываем овощи на рыбу, добавляем петрушку и сливочное масло.
5. Запекаем, пока рыба не будет готова.
Приятного аппетита.