Запеченная ножка ягненка с картофелем: рецепт

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РЕЦЕПТ НОЖИ АГНЯТЬ С КАРТОФЕЕМ

1 ножка ягненка

Маринад:

80 г соус барбекю или кетчуп барбекю

20 мл растительного масла

соль (1 ч.л.)

сухой чеснок (1 ч. л.)

сухая молотая паприка (1 ч. л.)

Удаляем из ножки ягненка лишний жир.

Для маринада смешиваем все ингредиенты.

Смазываем маринадом ножку ягненка.

Ставим мариноваться на ночь в холодильник.

Выкладываем ножку на пергамент в металлическую форму. Выкладываем присоленный картофель, смазанный маслом. Добавляем несколько стручков острого перца и чеснока.

Запекаем ножку в авторежиме.

Готовьте с легкостью и удовольствием каждый день!