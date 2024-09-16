Запечена ніжка ягняти з картоплею: рецепт

Друзі, обовʼязково зберігайте цей рецепт і готуйте разом зі мною, це дуже смачноє

РЕЦЕПТ НІЖКИ ЯГНЯТИ З КАРТОПЛЕЮ

1 ніжка ягняти

Маринад:

80 г соус барбекю чи кетчуп барбекю

20 мл рослинної олії

сіль (1 ч.л.)

сухий часник (1 ч. л.)

суха мелена паприка (1 ч. л.)

Видаляємо з ніжки ягняти зайвий жир.

Для маринаду змішуємо усі інгредієнти.

Змащуємо маринадом ніжку ягняти.

Ставимо маринуватися на ніч до холодильника.

Викладаємо ніжку на пергамент у металеву форму. Викладаємо присолену картоплю, змащену олією. Додаємо кілька стручків гострого перцю та часник.

Запікаємо ніжку в авторежимі.

Готуйте з легкістю і задоволенням кожного дня!