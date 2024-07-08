Заменит все воздухоочистители: какое комнатное растение освежает воздух

Новое растение, созданное французским биоинженерным стартапом Neoplants, может стать настоящим прорывом в очищении воздуха в помещении. Neo P1, генетически модифицированный потос, в 30 раз эффективнее обычных растений в улавливании и переработке летучих органических соединений (ЛОС). Об этом пишет New Atlas.

Как это работает?

Ученые внесли изменения в ДНК растения, чтобы оно производило ферменты, которые превращают вредные ЛОС в безвредные вещества, которые затем использует само растение. Neo P1 нуждается в специальной почве, содержащей биоуголь и полезные микроорганизмы Power Drops. Эти микробы получают питательные вещества от растения и помогают ему очищать воздух еще более эффективно. Очистка воздуха происходит благодаря совместной работе растения и почвы. Почва также способна поглощать ЛОС, а соотношение очистки между растением и почвой составляет примерно 50:50.

Преимущества Neo P1:

В 30 раз эффективнее обычных растений в очистке воздуха от ЛОС. Неприхотливая в уходе, требует только полива раз в месяц зимой и раз в две недели летом. Neo P1 обладает современным дизайном, который впишется в любой интерьер.

Недостатки Neo P1:

Высокая цена: Neo P1 будет продаваться по рекордной цене 179 долларов США за штуку.

Neo P1 будет продаваться по рекордной цене 179 долларов США за штуку. Дополнительные расходы: Power Drops, необходимые для работы растения, придется докупать по отдельности.

Neo P1 – это инновационный продукт, который может значительно улучшить качество воздуха в помещении. Однако его высокая цена может сделать его недоступным для многих людей.

Напомним, UAportal рассказал правильно выбрать растения для офиса.

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