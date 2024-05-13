Зачем сеять укроп у клубники: секрет опытных огородников

Выращивание клубники – дело, требующее знаний и внимания. Одним из важных факторов влияющих на урожай является правильный выбор соседей для этой ягоды.

Клубника неприхотлива к соседству, может расти на разных почвах и сочетаться со многими растениями. Однако на небольших участках, где место ограничено, важно выбирать соседей разумно, пишет noviydoctor.com.

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Выбирая соседей для клубники, следует учитывать несколько важных моментов:

Потребности в почве: Клубника любит нейтральную или слабокислую почву, обогащенную азотом, фосфором, калием и кальцием. Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду и воздух.

Клубника любит нейтральную или слабокислую почву, обогащенную азотом, фосфором, калием и кальцием. Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду и воздух. Клубника требует много солнца, поэтому не стоит сажать ее у растений, создающих сильную тень.

требует много солнца, поэтому не стоит сажать ее у растений, создающих сильную тень. Конкуренция: Не рекомендуется сажать клубнику рядом с культурами, требующими тех же питательных веществ, ведь это может привести к истощению почвы и снижению урожая.

Не рекомендуется сажать клубнику рядом с культурами, требующими тех же питательных веществ, ведь это может привести к истощению почвы и снижению урожая. Вредители: Не стоит сажать клубнику у растений, имеющих общих вредителей.

Укроп – лучший сосед для клубники

Согласно опыту многих садоводов, укроп является лучшим соседом для клубники. Это растение отпугивает вредителей клубники благодаря своему аромату и выделяемым ею ферментам. Кроме того, укроп и клубника не конкурируют за питательные вещества, ведь имеют несколько разные потребности.

Другие удачные соседи для клубники:

Чеснок и лук: Эти растения также отпугивают вредителей клубники.

Эти растения также отпугивают вредителей клубники. Шпинат и салат: Эти зеленые культуры неприхотливы к почве и освещению, не создают тень для клубники и не конкурируют с ней за питательные вещества.

Эти зеленые культуры неприхотливы к почве и освещению, не создают тень для клубники и не конкурируют с ней за питательные вещества. Морковь Морковь улучшает структуру почвы и ее плодородие, что благоприятно влияет на рост клубники.

Морковь улучшает структуру почвы и ее плодородие, что благоприятно влияет на рост клубники. Фасоль и горох: Эти бобовые культуры обогащают почву азотом, что также полезно для клубники.

Важно! Не рекомендуется сажать клубнику рядом с малиной, картофелем, томатами, баклажанами, огурцами, топинамбуром, подсолнечником, капустой и гвоздикой.

Соблюдая эти советы, вы сможете создать благоприятные условия для роста клубники и получить богатый урожай вкусных ягод.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно высаживать клубнику.

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