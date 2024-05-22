Могут забирать жизнь и счастье: каким деревьям не место у вашего дома

С давних пор люди верили в связь между растениями и их влиянием на судьбу человека. Некоторые деревья, согласно народным приметам и предрассудкам, могут притягивать негативную энергетику, беды и несчастья, поэтому их не рекомендуется сажать возле дома или на даче.

К таким деревьям относится береза ​​– хотя береза ​​обычно считается сильным защитным оберегом, наши предки верили, что в корнях этого дерева живут духи леса, которые могут нанести вред людям. Березу рекомендуется сажать подальше от дома, лучше всего за забором. Нарушение этой приметы предвещает конфликты в семье, печаль и тоску в доме, а также риск женских заболеваний.

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Ива – существует поверье, что посадка ивы или ивы возле дома приведет к смерти хозяина за год от болезней. Дом или дачу, где растет ива, лучше не покупать.

Туя – несмотря на ее красоту, ту не рекомендуется сажать у дома, ведь она отрицательно влияет на энергетику, провоцируя ссоры и неприятности. Особенно опасно, когда дерево произрастает выше крыши, ведь это, согласно приметам, символизирует внезапную смерть кого-то из домочадцев.

Осина – это "проклятое дерево", настоящий энергетический вампир. Она забирает энергию у людей, вызывая апатию и головную боль. Осина на участке может привести к проблемам со здоровьем и другим негативным последствиям.

Ель – в древности считали, что ель несет смерть. Согласно верованиям предков, человек, посадивший елку, может умереть, когда он вырастет выше него. Ель также ассоциируется с одиночеством, предвещая развод в семье и неудачи в личной жизни. Как и осина, она истощает людей, вызывая тревогу.

Дуб – нежелательным деревом во дворе также считается дуб. Хотя он символизирует мудрость, дуб, согласно приметам, отнимает ум у людей. Считается, что, поселившись рядом с дубом, люди теряют энергию и быстро стареют. Это дерево никогда не следует сажать на даче или возле дома.

Калина – примета утверждает, что сажать калину возле дома нельзя, ведь она может притягивать негативную энергетику, колдунов и духов, которые наносят ущерб владельцам дома и их имуществу.

Кроме того, калина может вызвать недоразумения и ссоры, особенно между супругами, которые впоследствии могут развестись. Не рекомендуется сажать калину у дома также потому, что ее часто высаживали на могилах, украшали ею гробы и проводили обряды. Поэтому калина ассоциируется с траурами, грустью и погребением. Посаженная у дома, она может навлечь смерть и болезни на владельцев и их близких родственников.

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