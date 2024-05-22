Забиратимуть життя та щастя: яким деревам не місце біля вашого дому

З давніх-давен люди вірили у зв'язок між рослинами та їхнім впливом на долю людини. Деякі дерева, згідно з народними прикметами та забобонами, можуть притягувати негативну енергетику, біди та нещастя, тому їх не рекомендується садити біля будинку чи на дачі.

До таких дерев відноситься береза – хоча береза ​​зазвичай вважається сильним захисним оберегом, наші предки вірили, що в корінні цього дерева живуть духи лісу, які можуть завдати шкоди людям. Березу рекомендується садити подалі від будинку, найкраще за парканом. Порушення цієї прикмети, віщує конфлікти в сім'ї, смуток і тугу в оселі, а також ризик жіночих захворювань.

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Верба – існує повір'я, що посадка верби чи верби біля будинку призведе до смерті господаря протягом року від хвороб. Будинок чи дачу, де росте верба, краще не купувати.

Туя – попри її красу, тую не рекомендується садити біля будинку, адже вона негативно впливає на енергетику, провокуючи сварки та неприємності. Особливо небезпечно, коли дерево виростає вище за дах, адже це, згідно з прикметами, символізує раптову смерть когось із домочадців.

Осика – це "прокляте дерево", справжній енергетичний вампір. Вона забирає енергію у людей, викликаючи апатію та головний біль.Осика на ділянці може призвести до проблем зі здоров'ям та інших негативних наслідків.

Ялина – у давнину вважали, що ялина несе смерть. Згідно з віруваннями предків, людина, яка посадила ялинку, може померти, коли вона виросте вище за неї. Ялина також асоціюється з самотністю, віщуючи розлучення в сім'ї та невдачі в особистому житті. Як і осика, вона виснажує людей, викликаючи тривогу.

Дуб – небажаним деревом у дворі також вважається дуб. Хоча він символізує мудрість, дуб, згідно з прикметами, забирає розум у людей. Вважається, що, оселившись поруч із дубом, люди втрачають енергію та швидко старіють. Це дерево ніколи не слід садити на дачі або біля будинку.

Калина – прикмета стверджує, що садити калину біля будинку не можна, адже вона може притягувати негативну енергетику, чаклунів та духів, які завдають шкоди власникам оселі та їхньому майну.

Крім того, калина може спричинити непорозуміння та сварки, особливо між подружжям, які згодом можуть розлучитися. Не рекомендується садити калину біля хати також через те, що її часто висаджували на могилах, прикрашали нею труни та проводили обряди. Тому калина асоціюється з трауром, смутком та похованням. Посаджена біля дому, вона може накликати смерть та хвороби на власників та їхніх близьких родичів.

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