Яркий свет разорвал ночное небо США: ученые объяснили явление, которое испугало людей

Во время последней магнитной бури, когда небо над США засияло полярными сияниями, наблюдатели заметили загадочную белую полосу света, вызвавшую удивление, а иногда – и страх. Некоторые решили, что это редкое атмосферное явление STEVE, однако позже оказалось, что источник свечения совсем другой.

Некоторые из очевидцев сравнивали яркую полосу с траекторией входящей в атмосферу ракеты. Об этом сообщает ScienceAlert.

В ночь с пятницы на субботу, 17 мая, жители США – даже в южных регионах – наблюдали необычное явление: яркую белую линию, тянущуюся поперек ночного неба. Это событие совпало с периодом мощной геомагнитной активности, вызванной недавним солнечным выбросом, который и спровоцировал массовые полярные сияния.

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На первый взгляд некоторые астрономы и энтузиасты предположили, что явление могло быть STEVE – узкой полосой света, обычно сопровождающей северное сияние. STEVE, имеющая бело-фиолетовую окраску, появляется вследствие движения заряженных частиц в ионосфере и тоже связана с космической погодой, хотя технически не является полярным сиянием.

Впрочем, как объяснил астроном Джонатан Макдауэлл, специализирующийся на мониторинге событий в околоземном космическом пространстве, яркий свет не имел никакого отношения к явлению STEVE. По его словам, источником свечения была верхняя степень ракеты, которая осуществила сброс остатков горючего – метана и жидкого кислорода – на высоте примерно 250 км, непосредственно в ионосфере.

Около часа до появления этого оптического эффекта на небе китайская компания LandSpace Technology, расположенная в Пекине, произвела запуск своей ракеты-носителя Zhuque-2E Y2, работающей на метановом топливе. Старт состоялся из космодрома Цзюцюань, и ракета вывела на орбиту шесть спутников. Именно выброс горючего из ее верхней степени и привел к образованию световой полосы, которую видели жители района Четырех Кутов в США.

Почему ракетное топливо светится в верхних слоях атмосферы.

В верхних слоях атмосферы ракетное топливо может создавать яркое свечение благодаря нескольким физическим и химическим процессам. Один из таких механизмов – это отражение солнечного света от кристалликов льда, встречающегося преимущественно во время сумерек. Кроме того, в ионосфере возможны реакции между молекулами углерода, водорода и кислорода – элементами, содержащимися в метане. Эти реакции могут сопровождаться излучением света.

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Во взаимодействии с ионизированной средой ионосферы метан вступает в сложные процессы – обмен зарядами между ионами и нейтральными молекулами, электронно-ионная рекомбинация и явления хемилюминесценции – вызывающие свечение.

Как объясняет команда физиков под руководством Пола Бернхардта из Военно-морской исследовательской лаборатории США, если остатки горючего попадают в ионосферу в ночное время, хемилюминесцентные реакции могут вызвать длительное свечение, видимое как с Земли, так и с орбиты.

Обычно подобный свет от ракетного топлива выглядит в небе как причудливая спираль. А вот недавний случай, когда его спутали с атмосферным феноменом STEVE, стал свежим примером того, как активно используемые в современных запусках новые типы горючего создают впечатляющие визуальные эффекты. В будущем подобные явления будут встречаться все чаще, учитывая активное использование метанового топлива в аэрокосмической отрасли.

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