Ягодный пирог без глютена: рецепт

Друзья, начался один из моих любимых сезонов. Сезон ягод. А это значит, что пришло время готовить ягодные пироги, которые моя семья просто обожает!

Пирог по этому рецепту готовится просто, быстро и легко! А в сочетании ягод, с ореховой мукой и растительным маслом, он становится еще вкуснее.

Рецепт ягодного пирога

Форма d 18 см

120 г сметаны (жирность 15-20%)

120 г сахара

ванильный сахар

60 мл масла "Олейна" Три зерна

150 г яйца

230 г миндальной муки

5 г разрыхлителя

150 г голубики

Смешиваем венчиком в миске сметану, растительное масло, яйцо, сахар, ванильный сахар.

Добавляем миндальную муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем.

Добавляем голубику.

Выпекаем тесто в форме диаметром 18 см, 170 градусов – 40-45 минут, с конвекцией.

Украшаем сахарной пудрой и свежими ягодами.