Высокорейтинговые детективные сериалы, держащие в напряжении до последнего

Весна в разгаре, а это значит, что наступает время для новых увлекательных историй! Если вы ищете что-то, что заставит вас сидеть у края дивана и думать, что же будет дальше, то эта подборка детективных сериалов с высокими рейтингами именно для вас.

Подборку подготовили на сайте kino.24tv.ua. Эти три детективных сериала с высокими рейтингами гарантируют вам незабываемые впечатления и заряд эмоций. Выбирайте то, что вам нравится, и наслаждайтесь увлекательными историями, которые будут держать вас в напряжении до самого финала.

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1. "Улица разника" (Рейтинг IMDb: 8.1)

Окунитесь в ужасную атмосферу Лондона 1899 года, где после ряда ужасных убийств, совершенных Джеком Потрошителем, город охвачен страхом. Проходит пять месяцев с момента последнего преступления, но на улицах Вайтчепела снова обретают тело молодой девушки со следами жестокого пореза.

Инспектор Рейд и сержант Дрейк принимаются за расследование, приглашая на помощь американского частного детектива и хирурга по совместительству Гомера Джексона. Вместе эта команда пытается раскрыть преступление и остановить нового Потрошителя, сеющего панику среди жителей Ист-Энда.

2. "Молодой Морс" (Рейтинг IMDb: 8.6)

Перенеситесь в Оксфорд 1960-х и 1970-х годов, где вы познакомитесь с юным Индевором Морсом (Шон Эванс) – будущим легендарным детективом.

Он бросает обучение в Оксфордском университете, чтобы начать карьеру в полиции Каршалл-Ньютаун. Сериал показывает первые шаги Морса на пути к становлению блестящим детективом, его ошибкам, успехам и становлению его знаменитой дедуктивной методики.

3. "Теория лжи" (Рейтинг IMDb: 8.0)

Доктор Лайтман, подобно доктору Хаусу, обладает уникальной способностью: он верит, что все врут. По его мнению, ему достаточно нескольких минут общения, чтобы распознать ложь.

Мимика, жесты, даже неосторожные слова – все может выдать человека. По словам Лайтмана, в течение 10-минутного разговора человек лжет в среднем 3 раза.

Вместе со своими коллегами доктор Лайтман использует свои способности раскрыть преступления, помочь невиновным и наказать виновных. В его агентство обращаются за помощью правительственные учреждения, Конгресс, даже президент Казахстана.

Но может ли человек быть счастливым, зная, что окружен ложью?

Напомним, мы рассказали о лучших мультфильмах 2000-х годов.

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