Выходные под Киевом могут быть поразительными и интересными. Тренды этим летом

Последний летний месяц уходит, а отпуск уже кажется далеким прошлым. Выбирайте одну из терапевтических локаций Киевской области и продолжайте отдыхать в выходные. Для таких путешествий вам понадобится только день, а впечатлений можно приобрести больше чем за недельный отпуск.

Ландшафтный парк "Буки"

Волшебная сказка для прогулок, загородного отдыха и пополнение своей ленты соцсетей. Кроме пейзажей получите возможность увидеть достопримечательности, посидеть на террасе кафе, познакомиться с работами украинских скульпторов и остановиться в отеле, чтобы продолжить свой отдых.

Парк меняет свои цвета в зависимости от времени года. Источник: @buki_hotel Парк меняет свои цвета в зависимости от времени года. Источник: @buki_hotel

Подземный монастырь в селе Буда

Таращанский район Киевской области может похвастаться потрясающей летней локацией для впечатлений. Купаться здесь нет возможности, однако освежиться в подземных лабиринтах реально. Подземный монастырь открывает многие исторические секреты и тайны.

Включите интересные исторические места в свой отдых на выходные. Источник: people.in.ua Включите интересные исторические места в свой отдых на выходные. Источник: people.in.ua

Парк Феофания

На 150 гектарах раскинулась пейзажная картина, дающая чистый воздух и возможность поговорить с собственными мыслями. На территории есть несколько водоемов, которые подарят релакс отдых на коврике с пикником. Природные сокровища образуют множество мест для хорошей фотосъемки. Познакомьтесь со многими видами редких растений и старожилами парка, которым исполнилось более 300 лет.

Следите за программой парка, чтобы охватить самое интересное. Источник: @park_feofaniya Следите за программой парка, чтобы охватить самое интересное. Источник: @park_feofaniya

Медоварня "Медовый спас"

Вкусное место находится в Броварах. Увидеть собственными глазами технику и этапы приготовления Сикеры, почувствовать аромат медового хмеля и посетить вкуснейшую дегустацию, после которой вы точно захотите забрать часть продукции домой.

Вкусные воспоминания вашего лета. Источник: @cikera.cikera Вкусные воспоминания вашего лета. Источник: @cikera.cikera

Дендропарк "Александрия"

Локация располагается в Белой Церкви, имеет много природных красот и живописных живых декораций. Гулять можно целый день с перерывом на мороженое или семейный пикник.

Пейзажная прогулка на целый день с мороженым и развлечениями. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Пейзажная прогулка на целый день с мороженым и развлечениями. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Село-парадокс Ковалевка

В часе езды от Киева расположена деревня, которая выглядит как лучшие европейские города. Прогулка подарит множество впечатлений и полезных привычек. Обедайте на озере с лебедями и отдохните у фонтана.

Колоритный отдых вблизи Кива на выходных. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Колоритный отдых вблизи Кива на выходных. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Victoria Films Studio

Достаточно уникальное место, которое подарит вам и вашим детям много простора и необычных впечатлений. Магия кино, которая до сих пор живет на локации, разбудит фантазию и познакомит с героями любимых фильмов и мультфильмов.

Снимите кино о своих особых выходных. Источник: @pod_val Снимите кино о своих особых выходных. Источник: @pod_val

Зоопарк "XII Месяцев"

Сказочное место для семейного отдыха. Более 1000 видов и множество развлечений от мороженого до аттракционов. Впечатляющая красота самой локации дарит много хороших семейных фотографий, а копия замка Walt Disney становится центром приключений. На территории действует небольшая гостиница, если вы не успели насладиться общением с животными за один день.

На территории зоопарка были открыты бассейны для прекрасного летнего отдыха. Источник: https://12.org.ua/ На территории зоопарка были открыты бассейны для прекрасного летнего отдыха. Источник: https://12.org.ua/

Семейный экопарк "Ясногородка"

Локация, на которую можно удовлетворить сразу несколько туристических направлений. Страусиная ферма увлекает длинноногими африканскими видами птиц, парк развлечений нацелен не только на детей позволяет путешествовать на квадроциклах, обустроенная зона для кемпинга может удовлетворить желание аутентичного отдыха, а винодельня завершит ваши выходные вкусной дегустацией, из которой вы поедете с подарками и вкусностями. Продолжить свои выходные заставит близкое расположение Киевского моря, где можно прокатиться на волнах.

Там, где сбываются детские и взрослые мечты. Источник: @yasnopark Там, где сбываются детские и взрослые мечты. Источник: @yasnopark

Пещера "Геонавт"

В поселке Ходосеевка расположена настоящая пещера, в которой придется немного потренировать мышцы ног. Вспомнить уроки физкультуры придется пройдя 60 метров прямо наприсядку, но происшествие компенсирует ваши усилия.

Отдохните в жару под землей в пещере Геонефть. Источник: https://obukhiv.info/ Отдохните в жару под землей в пещере Геонефть. Источник: https://obukhiv.info/

Конюшня "Вишенки"

Терапевтический отдых, дающий выход адреналина и желание ощутить ветер в лицо. Иппотерапия уже известен и доказан метод улучшения физического и психологического здоровья. Эти выходные уже могут стать существенным фундаментом для вашего хорошего настроения.

Конная терапия для вашей улыбки в выходные. Источник: https://alltops.com.ua/ Конная терапия для вашей улыбки в выходные. Источник: https://alltops.com.ua/

Село-хутор "Савки"

Украинский музей под открытым небом подарит отдых в настоящей старинной деревне, где вы узнаете многое о своей истории, культуре и традициях. Захватите корзину для пикника и традиционную одежду, в которой вы сделаете множество хороших фотографий для потомков.

Колоритная прогулка вашего следующего выходного дня. Источник: https://etnoxata.com.ua/ Колоритная прогулка вашего следующего выходного дня. Источник: https://etnoxata.com.ua/

Межгорье

Прогуляться по резиденции – это отличная идея для загородного отдыха, как со всей семьей, так и вдвоем. Захватите купальника для морской части резиденции и платье для лакшеры отдыха и отличных фото. На территории отеля есть зоопарк, который может занять несколько часов выходного дня и внимание ваших детей.

Загородный отдых в Межигорье отличный случай нагулять более 10 000 шагов. Источник: @mezhygirya Загородный отдых в Межигорье отличный случай нагулять более 10 000 шагов. Источник: @mezhygirya

Озера в селе Забирье

Организованный отдых у озера с беседками и возможностью забросить удочку – отличный план для уютных выходных веселой и дружеской компанией. Пожарьте свой улов на гриле и вдохновляйтесь кристально чистым воздухом соснового бора. Место для кемпинга позволит растянуть свой отдых на все выходные.

Выходные с уловом и уютным отдыхом посреди живописной природы. Источник: https://rybolov.org.ua/ Выходные с уловом и уютным отдыхом посреди живописной природы. Источник: https://rybolov.org.ua/

Парк Древний Киев "Киевская Русь"

Возвращение во времени, погружение в историю, наслаждение древней архитектурой, артефактами и видами оружия. Программу парка можно посмотреть на сайте и выбрать самые интересные мероприятия, которые сделают ваши выходные насыщенными и впечатляющими.