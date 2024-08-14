Вихідні під Києвом можуть бути вражаючими та цікавими. Тренди цього літа

Останній літній місяць спливає, а відпустка вже здається далеким минулим. Обирайте одну з терапевтичних локацій Київщини та продовжуйте відпочивати у вихідні. Для таких мандрів, вам знадобиться лише день, а вражень можна набути більше ніж за тижневу відпустку.

Ландшафтний парк "Буки"

Чарівна казка для прогулянок, заміського відпочинку та поповнення своєї стрічки соцмереж. Крім пейзажів отримаєте можливість побачити атракції, посидіти на терасі кафе, познайомитися з роботами українських скульпторів та зупинитися у готелі, щоб продовжити свій відпочинок.

Парк змінює свої кольори в залежності від пори року. Джерело: @buki_hotel

Підземний монастир у селі Буда

Таращанський район Київської області може похизуватися чудовою літньою локацією для вражень. Купатися тут не має можливості, проте освіжитися у підземних лабіринтах реально. Підземний монастир відкриває багато історичних секретів та таємниць.

Включіть цікаві історичні місця в свій відпочинок на вихідні. Джерело: people.in.ua

Парк Феофанія

На 150 гектарах розкинулася пейзажна картина, що дарує чисте повітря та можливість поговорити з власними думками. На території є декілька водойм, які подарують релакс відпочинок на килимочку з пікніком. Природні скарби утворюють багато місць для гарної фотозйомки. Познайомтеся з багатьма видами рідкісних рослин та старожилами парку, яким виповнилося понад 300 років.

Слідкуйте за програмою парку, щоб охопити найцікавіше. Джерело: @park_feofaniya

Медоварня "Медовий спас"

Смачне місце розташовано у Броварах. Побачити на власні очі техніку та етапи приготування Сікери, відчути аромат медового хмелю та відвідати найсмачнішу дегустацію, після якої ви точно захочете забрати частину продукції додому.

Смачні спогади вашого літа. Джерело: @cikera.cikera

Дендропарк "Олександрія"

Локація розташовується в Білій Церкві, має багато природних принад та мальовничих живих декорацій. Гуляти можна цілий день з перервою на морозиво, або сімейний пікнік.

Пейзажна прогулянка на цілий день з морозивом та розвагами. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Село–парадокс Ковалівка

В годині їзди від Києва розташоване село, яке виглядає, як найкращі європейські міста. Прогулянка подарує багато вражень та корисних звичок. Пообідайте на озері з лебедями та відпочиньте біля фонтану.

Колоритний відпочинок поблизу Кива на вихідних. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Victoria Films Studio

Досить унікальне місце, яке подарує вам та вашим дітям багато простору та незвичних вражень. Магія кіно, яка й досі живе на локації розбудить фантазію та познайомить з героями улюблених фільмів і мультфільмів.

Зніміть кіно про свої особливі вихідні. Джерело: @pod_val

Зоопарк "XII Місяців"

Казкове місце для сімейного відпочинку. Понад 1000 видів тварин та безліч розваг від морозива до атракціонів. Вражаюча краса самої локації дарує багато гарних сімейних світлин, а копія замку Walt Disney стає центром пригод. На території діє невеликий готель, якщо ви не встигли насолодитися спілкуванням з тваринами за один день.

На території зоопарку було відкриті басейни, для чудового літнього відпочинку. Джерело: https://12.org.ua/

Сімейний екопарк "Ясногородка"

Локація на який можна задовольнити одразу декілька туристичних напрямків. Страусова ферма захоплює довгоногими африканськими видами птахів, парк розваг націлений не лишень на дітей дозволяє подорожувати на квадроциклах, облаштована зона для кемпінгу може задовольнити бажання аутентичного відпочинку, а виноробня завершить ваші вихідні смачною дегустацією, з якої ви поїдете з подарунками та смаколиками. Продовжити свої вихідні змусить близьке розташування Київського моря, де можна покататися на хвильках.

Там, де збуваються дитячі та дорослі мрії. Джерело: @yasnopark

Печера "Геонавт"

В селищі Ходосіївка розташована справжня печера у якій доведеться трохи потренувати м’язи ніг. Згадати уроки фізкультури доведеться пройшовши 60 метрів просто навприсядки, але пригода компенсує ваші зусилля.

Відпочиньте в спеку під землею в печері Геонафт. Джерело: https://obukhiv.info/

Конюшня "Вишеньки"

Терапевтичний відпочинок, який дарує вихід адреналіну та бажання відчути вітер в обличчя. Іпотерапія вже відомий та доведений метод покращення фізичного та психологічного здоров’я. Тож, ці вихідні вже можуть стати суттєвим фундаментом для вашого гарного настрою.

Кінна терапія для вашої посмішки у вихідні. Джерело: https://alltops.com.ua/

Село-хутір "Савки"

Український музей просто неба подарує відпочинок в справжньому старовинному селі, де ви дізнаєтеся багато про свою історію, культуру та традиції. Захопіть кошик для пікніка та традиційний одяг, в якому ви зробите безліч гарних світлин для нащадків.

Колоритна прогулянка вашого наступного вихідного дня. Джерело: https://etnoxata.com.ua/

Межигір’я

Прогулятися резиденцією – це чудова ідея для заміського відпочинку, як з усією сім’єю, так і вдвох. Захопіть купальника для морської частини резиденції та сукню для лакшері відпочинку та чудових фото. На території є зоопарк, який може зайняти декілька годин вихідного дня та увагу ваших дітей.

Заміський відпочинок у Межигір'ї чудова нагода нагуляти більше 10 000 кроків. Джерело: @mezhygirya

Озера в селі Забір’я

Організований відпочинок біля озера з альтанками та можливістю закинуть вудку – чудовий план для затишних вихідних веселою та дружньою компанією. Посмажте свій улов на грилі та надихайтеся кришталево чистим повітрям соснового бору. Місце для кемпінгу дозволить розтягнути свій відпочинок на всі вихідні.

Вихідні з уловом та затишним відпочинком посеред мальовничої природи. Джерело: https://rybolov.org.ua/

Парк Древній Київ "Київська Русь"

Повернення у часі, занурення в історію, насолодження давньою архітектурою, артефактами та видами зброї. Програму парку можна подивитися на сайті та вибрати найцікавіші заходи, які зроблять ваші вихідні насиченими та вражаючими.