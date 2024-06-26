Вскоре Землю накроет сильная магнитная буря: опасные даты и как подготовиться
В среду и четверг, 26-27 июня, на Земле не наблюдается серьезного сдвига геомагнитного поля. Однако уже в пятницу, 28 июня, следует ожидать магнитной бури оранжевого уровня опасности.
Согласно данным портала Meteoagent, сила шторма достигнет четырех баллов. Магнитная буря может оказать большое влияние на физическое и эмоциональное состояние метеопатов.
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Люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом находятся в зоне особого риска во время магнитных бурь. Для уменьшения негативного воздействия рекомендуется соблюдать некоторые правила здорового образа жизни.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
- Избегать стресса и сильных физических нагрузок.
- Ограничить потребление жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого следует увеличить употребление овощей и фруктов.
- Отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.
- Пить больше жидкости, преимущественно простую воду или травяные чаи.
- Регулярно проветривать помещение и держать влажность на оптимальном уровне.
- Пытаться соблюдать режим сна, спать в то же время и обеспечить достаточное количество сна.
Благодаря соблюдению этих советов можно снизить негативные последствия воздействия магнитных бурь на организм и сохранить здоровье в течение майского периода.
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