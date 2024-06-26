Вскоре Землю накроет сильная магнитная буря: опасные даты и как подготовиться

В среду и четверг, 26-27 июня, на Земле не наблюдается серьезного сдвига геомагнитного поля. Однако уже в пятницу, 28 июня, следует ожидать магнитной бури оранжевого уровня опасности.

Согласно данным портала Meteoagent, сила шторма достигнет четырех баллов. Магнитная буря может оказать большое влияние на физическое и эмоциональное состояние метеопатов.

Вас также может заинтересовать: Магнитные бури заставили птиц изменить миграцию – ученые

График магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms График магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом находятся в зоне особого риска во время магнитных бурь. Для уменьшения негативного воздействия рекомендуется соблюдать некоторые правила здорового образа жизни.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Избегать стресса и сильных физических нагрузок.

Ограничить потребление жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого следует увеличить употребление овощей и фруктов.

Отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.

Пить больше жидкости, преимущественно простую воду или травяные чаи.

Регулярно проветривать помещение и держать влажность на оптимальном уровне.

Пытаться соблюдать режим сна, спать в то же время и обеспечить достаточное количество сна.

Благодаря соблюдению этих советов можно снизить негативные последствия воздействия магнитных бурь на организм и сохранить здоровье в течение майского периода.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!