Врачи советуют есть киви с кожурой: почему это полезно

Можно ли есть киви с кожурой

Киви – это не только вкусный и освежающий фрукт, но источник ценных питательных веществ. Его часто добавляют в салаты, десерты, смузи или просто едят кусочками. Но знали ли вы, что есть киви с кожурой еще полезнее?

Об этом пишет Better Homes & Gardens. Кушать киви с кожурой – это простой способ получить больше пользы от этого замечательного фрукта. Попробуйте и убедитесь сами!

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Почему стоит есть киви с кожурой?

Тонкая коричневая кожура киви, которую многие выбрасывают, на самом деле съедобна и содержит много полезных для здоровья веществ.

Клетчатка: Кожа киви богата клетчаткой, которая помогает пищеварению, регулирует уровень сахара в крови и придает ощущение сытости.

Кожа киви богата клетчаткой, которая помогает пищеварению, регулирует уровень сахара в крови и придает ощущение сытости. Витамины и минералы: Кожа киви содержит витамины C, E, K, а также калий, фолиевую кислоту и другие важные для организма микроэлементы.

Кожа киви содержит витамины C, E, K, а также калий, фолиевую кислоту и другие важные для организма микроэлементы. Антиоксиданты: Кожа киви богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений.

Кожа киви богата антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений. Улучшает сон Употребление 1-2 киви с кожурой перед сном может помочь улучшить качество сна.

Кому не рекомендуется есть киви с кожурой?

Кожа киви содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Людям с камнями в почках: Им рекомендуется чистить киви перед употреблением, чтобы снизить риск образования новых камней.

Им рекомендуется чистить киви перед употреблением, чтобы снизить риск образования новых камней. Людям с чувствительной слизистой рта: Кожа киви может раздражать нежную слизистую оболочку, поэтому им лучше есть киви без кожуры.

Как есть киви с кожурой?

Просто помойте и ешьте: Это самый простой способ съесть киви с кожурой.

Это самый простой способ съесть киви с кожурой. Добавьте к полосе: Кожа киви не испортит вкус смузи, а наоборот, придаст ему полезные вещества.

Кожа киви не испортит вкус смузи, а наоборот, придаст ему полезные вещества. Используйте в выпечке: Кожу киви можно измельчить и добавить в тесто для кексов, пирогов или печенья.

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