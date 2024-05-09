Лікарі радять їсти ківі зі шкіркою: чому це корисно

Ківі – це не лише смачний та освіжаючий фрукт, але й джерело цінних поживних речовин. Його часто додають до салатів, десертів, смузі або просто їдять шматочками. Але чи знали ви, що їсти ківі зі шкіркою ще корисніше?

Про це пише Better Homes & Gardens. Їсти ківі зі шкіркою – це простий спосіб отримати більше користі від цього чудового фрукта. Спробуйте і переконайтеся самі!

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Чому варто їсти ківі зі шкіркою?

Тонка коричнева шкірка ківі, яку багато хто викидає, насправді їстівна та містить багато корисних для здоров'я речовин.

Клітковина: Шкірка ківі багата на клітковину, яка допомагає травленню, регулює рівень цукру в крові та надає відчуття ситості.

Вітаміни та мінерали: Шкірка ківі містить вітаміни C, E, K, а також калій, фолієву кислоту та інші важливі для організму мікроелементи.

Шкірка ківі містить вітаміни C, E, K, а також калій, фолієву кислоту та інші важливі для організму мікроелементи. Антиоксиданти: Шкірка ківі багата на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та захищають клітини від пошкоджень.

Шкірка ківі багата на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та захищають клітини від пошкоджень. Покращує сон: Вживання 1-2 ківі зі шкіркою перед сном може допомогти покращити якість сну.

Кому не рекомендується їсти ківі зі шкіркою?

Шкірка ківі містить оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

Людям з каменями в нирках: Їм рекомендується чистити ківі перед вживанням, щоб зменшити ризик утворення нових каменів.

Їм рекомендується чистити ківі перед вживанням, щоб зменшити ризик утворення нових каменів. Людям з чутливою слизовою оболонкою рота: Шкірка ківі може подразнювати ніжну слизову оболонку, тому їм краще їсти ківі без шкірки.

Як їсти ківі зі шкіркою?

Просто помийте і їжте: Це найпростіший спосіб з'їсти ківі зі шкіркою.

Це найпростіший спосіб з'їсти ківі зі шкіркою. Додайте до смузі: Шкірка ківі не зіпсує смак смузі, а навпаки, додасть йому корисних речовин.

Шкірка ківі не зіпсує смак смузі, а навпаки, додасть йому корисних речовин. Використовуйте у випічці: Шкірку ківі можна подрібнити і додати до тіста для кексів, пирогів або печива.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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