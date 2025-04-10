Возвращение из небытия: в Чили ученые нашли в горах редкое животное, которое считалось пропавшим навсегда

В горных районах чилийских Анд ученым удалось наткнуться на уникальную лягушку, которую более столетия считали пропавшей. С середины 90-х до начала 2000-х годов исследователи неоднократно проводили поиски возможных местообитаний, но безрезультатно.

Из-за ограниченного распространения и специфических экологических условий считалось, что этот вид окончательно исчез. О сенсационном открытии сообщил эволюционный биолог из США Скотт Треверс из Ратгерского университета в публикации для Forbes.

Речь идет об амфибии Alsodes vittatus, представителе семьи Alsodidae, которую ученые впервые зафиксировали еще в 1893 году благодаря французскому энтомологу Филиберу Жермену. Официально же вид был описан естествоиспытателем Родульфо Амандо Филиппи в 1902 году.

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Недавно эту редкую лягушку, имеющую узнаваемую желтую полоску вдоль спины, снова обнаружили в чилийском регионе Ла-Араукания. Этот регион славится суровым горным рельефом, прохладными лесами и извилистыми ручьями – идеальная среда для амфибий, адаптированных к каменистым, высокогорным условиям.

Впрочем, после первичного обнаружения Alsodes vittatus в дальнейшем не появлялась в научных источниках, а ее точная среда обитания оставалась загадкой.

По словам биолога Скотта Треверса, повторное обнаружение этого вида не только возвращает надежду на его сохранение, но и открывает простор для обсуждений по охране амфибий и сохранению хрупкого биоразнообразия Южной Америки.

Напомним, ранее ученый рассказал интересные факты о крупноротом буффало.

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