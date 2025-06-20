'Ворота ада' в Туркменистане могут исчезнуть: какая причина

Один из самых загадочных природных феноменов - газовый кратер Дарваза, получивший название "Ворота ада", начинает терять свою активность. После более чем полувека постоянного горения среди пустыни Каракум в Туркменистане, ученые зафиксировали заметное уменьшение интенсивности огня.

Этот кратер появился еще в 1971 году в результате неудачной попытки бурения советскими геологами. Чтобы предотвратить утечку метана, они решили поджечь газ, надеясь, что огонь погаснет через несколько дней. Но вместо этого пламя бушевало более 50 лет, превратив воронку диаметром более 70 метров в одну из самых известных туристических и природных достопримечательностей страны. Об этом пишет Iflscience.

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Сегодня же в государственной компании Türkmengaz заявили, что кратер постепенно угасает. Если десять лет назад его яркое свечение было видно на большом расстоянии, то оно едва заметно вблизи. Такую же динамику подтверждают и независимые спутниковые наблюдения компании Capterio: количество горящего в кратере метана уменьшилось почти втрое. Это может свидетельствовать о постепенном истощении газовых запасов в недрах.

Уменьшение активности "ворот ада" вполне может устраивать и власти страны. Еще в 2022 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал потушить кратер, отмечая вред для экологии и безосновательной потери полезного метана, который, по его мнению, мог бы быть использован во благо народа.

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