Volkswagen оказался в аутсайдерах: топ-10 наименее надежных авто 2024 года

Надежность автомобиля является ключевым аспектом при покупке, поскольку это определяет долговечность и беспроблемность его службы.

Издание USNews, пользуясь данными аналитического агентства JDPower, опубликовало рейтинг самых ненадежных авто 2024 года. Эти машины получили средние и удовлетворительные оценки от владельцев за период их эксплуатации в течение трех лет.

Десять автомобилей, которые получили самые низкие оценки надежности в 2024 году по версии USNews:

Volkswagen ID.4 набрал 54 балла из 100, что является самым низким показателем среди оцененных моделей по надежности.

Cadillac Lyriq получил 60 баллов из 100 и занял второе место по проблемам с надежностью, которые часто возникают у этой модели.

Audi Q4 e-tron получил 63 балла из 100 и также отметился низким уровнем надежности, что повлияло на его общий рейтинг.

Toyota Supra набрал также 63 балла из 100, и спортивная модель не впечатляет своей надежностью.

Polestar 2 и Toyota bZ4X оба получили 64 балла из 100. Шведский Polestar и первый электрический кроссовер Toyota также отметились низкими показателями надежности.

Ford Mustang Mach-E набрал 69 баллов из 100, однако его оценка надежности также оставляет желать лучшего.

Tesla Model Y и Mazda CX-50 оба заработали 70 баллов из 100. Модели от Tesla и Mazda показали средние результаты по надежности.

Volvo XC90 закрыл список с таким же рейтингом 70 баллов из 100, и этот шведский кроссовер также имеет определенные проблемы с надежностью.

Данный список будет способствовать, чтобы будущие покупатели избежали приобретения проблемных авто и выбирали более надежные и проверенные модели.

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